La actriz argentina Dolores Fonzi es la protagonista de la nueva serie “La Casa de los Espíritus”, que estrenará el 27 de abril, la plataforma Prime Video. De esta producción ya salió un video con un adelanto de lo que será lo que promete ser un éxito.

Basada en la novela de la chilena Isabel Allende (quien es una de las productoras), esta versión en ocho capítulos cuenta la historia de tres familias, en el paso de sus generaciones. Cuenta con un elenco estelar e internacional de gran prestigio, que incluye a Alfonso Herrera (Esteban Trueba), Dolores Fonzi y Nicole Wallace (Clara del Valle, adulta/joven), Fernanda Castillo (Férula), y Juan Pablo Raba (Tío Marcos).

Habla de un país imaginario, aunque en todo momento se refiera a Chile. De su vida en las minas, de las costumbres patriarcales. También de un empoderamiento de la mujer muy adelantado a su tiempo. El personaje central está inspirado en Isabel Barros Moreira (la abuela de Isabel Allende), esa mujer misteriosa que era capaz de mover una pesada mesa (la que invocaba a los espíritus) solo con un dedo de la mano.

Aquella primera novela de la autora, fue la que catapultó a la fama a la escritora en la década del ochenta. Fue motivadora de varias piezas teatrales y películas en todo este tiempo, y ahora, también de una serie para plataformas. Fue filmada durante varios meses, en el Palacio Bruna de Santiago de Chile. Este estreno por Prime Video ocurre a 44 años de la obra, lo que habla de la vigencia de sus historias. Su más famosa adaptación al cine fue en 1993 con Meryl Streep, Jeremy Irons, Glenn Close, Winona Ryder y Antonio Banderas como protagonistas. Ahora Prime Video se encuentra trabajando en esta serie de 8 episodios, producida por Eva Longoria y la mismísima Allende.