Una obispa se convirtió en la primera mujer al mando de la Iglesia anglicana

Desde este miércoles y por primera vez en la historia, una mujer dirigirá la Iglesia de Inglaterra y, en consecuencia, la Comunión Anglicana, con sus aproximadamente 85 millones de fieles. Se trata de Sarah Mullally, quien fue entronizada este miércoles como la primera mujer líder espiritual la religión durante una ceremonia en la catedral de Canterbury.

En este contexto, la nueva arzobispa de Canterbury, de 63 años, exenfermera, casada y madre de dos hijos, prestó juramento ante unas 2000 personas, entre ellas el primer ministro, Keir Starmer, el príncipe heredero Guillermo y su esposa Catalina.

La nueva líder anglicana sucede a Justin Welby, quien dimitió en noviembre de 2024 tras verse implicado en la gestión de un escándalo de agresiones físicas y sexuales.

De acuerdo a los expertos en teología, Mullally tendrá que enfrentarse además a profundas divisiones dentro de la comunión anglicana a nivel mundial.

Según estimaciones de bases de datos cristianas, como la World Christian Database, existen alrededor de 958.000 anglicanos en toda América Latina, siendo Brasil, con 103.000, el país con la mayor comunidad.

Cabe señalar que la Iglesia de Inglaterra se convirtió en el organismo religioso de Reino Unido tras la ruptura del rey Enrique VIII con el catolicismo en el siglo XVI.

¿Quién es Sarah Mullally?

Sarah Mullally es la primera mujer en ocupar el cargo de líder espiritual de la Iglesia anglicana, presente en 165 países, después de sus 105 antecesores varones.

“Me comprometo solemnemente ante ustedes al servicio de la Iglesia de Inglaterra, de la comunión anglicana y de toda la Iglesia de Cristo en el mundo entero, para que juntos proclamemos el Evangelio de Cristo que nos reconcilia con Dios y derriba los muros que nos dividen”, declaró Mullally al prestar juramento.

La exenfermera había llegado previamente a Canterbury en una peregrinación a pie de varios días desde la Catedral de San Pablo, en Londres.

Ordenada sacerdotisa en 2002, Mullally se convirtió en la primera obispa de Londres en 2018, cuatro años después de que se autorizara a las mujeres acceder al episcopado, tras intensos debates internos en la Iglesia de Inglaterra. Sin embargo —y como era de esperarse—,su nombramiento, por ejemplo, fue fuertemente criticado por varios arzobispos en África.

La peregrinación previa

La primera mujer primada de la Iglesia de Inglaterra había completado este domingo la peregrinación a pie entre Londres y la catedral de Canterbury, en el sureste de Inglaterra, previo a su entronización.

Se trató de una caminata que arrancó en la catedral de San Pablo, en Londres, y que recorrió a pie 140 kilómetros por el llamado camino de Becket, el trayecto que se cree realizó Tomás Becket, el arzobispo de Canterbury asesinado en 1170, entre ambas ciudades.

Durante esta caminata, los peregrinos visitaron los distintos templos que se encuentran en el camino, además de varias escuelas y hospitales.