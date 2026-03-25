Motociclista hospitalizado en terapia intensiva tras derrapar

Motociclista se encuentra internado en sala de Terapia Intensiva tras perder el control del rodado y derrapar, en la ciudad de San Pedro de Jujuy.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este matutino, el lamentable episodio se registró días atrás alrededor de las 8 sobre un tramo de la avenida Siria, a la altura del barrio Salvador Mazza, en la mencionada ciudad ramaleña.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 33 años se desplazaba a bordo de una motocicleta marca Yamaha de 150 cc de cilindradas y en un momento determinado, por razones que aún son materia de investigación, perdió el control del rodado y derrapó.

Un llamado telefónico alertó al sistema de emergencias 911 sobre el incidente vial y personal del Same se constituyó de manera inmediata.

Los paramédicos trasladaron de urgencias a la víctima al hospital "Guillermo Paterson" y si bien no trascendió su diagnóstico, este matutino tomó conocimiento que tuvo que ser internada en sala de terapia intensiva debido a la gravedad de las heridas.

Mientras que en el lugar de los hechos, personal de Seguridad Vial trabajó en el reordenamiento vehicular y los efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor, para determinar las causales del siniestro.

La motocicleta protagonista fue secuestrada de manera preventiva y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 9°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.