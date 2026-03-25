Las "albicelestes" empataron 2 a 2

Hoy continuará la instancia en el "Líbero Brabo" donde jugará San Francisco vs Talleres (femenino a las 14.30) y General Lavalle vs Malvinas (masculino a las16.30). Mientras que en el "Emilio Fabrizzi", Altos Hornos Zapla vs Malvinas (femenino a las14.30). En "La Tablada", Luján -Talleres (masculino a las 16.30).

Luego en "La Tablada", La Viña - Gorriti (femenino a las 19) y Atlético Cuyaya - Altos Hornos Zapla (masculino a las 21).

Vale recordar que ya se disputan ron los duelos de ida de las llaves que involucran a los equipos de la Liga Regional Jujeña. Algunos marcadores registrados son los siguientes: Defensores de Fraile Pintado 1 Central Norte 2 y San Francisco Bancario 2 Mitre de Calilegua 1.

En tanto, con los equipos de la Liga del Ramal los resultados de ida fueron: Independiente 0 Tiro y Gimnasia 6; Providencia 2 - La Esperanza 2; El Polo 1 - Parapetí 2 y Río Grande de La Mendieta 2 - Rodeito 2.