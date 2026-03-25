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Gobierno de Jujuy

Academia de Oficios: inscriben desde hoy para cursos gratuitos

Los mismos se dictarán en varios lugares de la provincia.

Miércoles, 25 de marzo de 2026 00:00
PROPUESTA | UNO DE LOS CURSOS ES SOBRE REPARACIÓN DE CELULARES.

El Gobierno provincial informó que hoy, a partir de las 12, se habilitarán las inscripciones para una nueva etapa de capacitaciones gratuitas impulsadas por la Academia de Oficios, con propuestas formativas en distintas localidades de la provincia.

Las capacitaciones disponibles incluyen: Albañilería, Soldadura, Electricidad, Ayudante de cocina, Panadería, Herrería, Bordado, Construcción en seco, Maquinaria pesada, Hidrogrúa e hidroelevador, Oratoria, Refrigeración, Reparación de lavarropas, Reparación de celulares, Coctelería, Barista, Inglés, Chacinados, Sublimación, Peluquería, Indumentaria, Mecánica, Drones, Atención al público, E-commerce y Energías renovables.

Las capacitaciones se dictarán en La Quiaca, Abra Pampa, Tilcara, Maimará, Purmamarca, Tumbaya, Volcán, Yala, San Salvador de Jujuy, El Carmen, San Antonio, Palpalá, Monterrico, Perico, Pampa Blanca, San Pedro, Libertador General San Martín y Fraile Pintado.

Las personas interesadas deberán inscribirse exclusivamente de manera online a través de la web de la Academia de Oficios (academiadeoficios.jujuy.gob.ar). Se recordó que los cupos son limitados y que todas las capacitaciones son gratuitas.

 

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