Memoria activa con acto y marcha en Jujuy

En una jornada atravesada por la memoria, la emoción y fuertes definiciones políticas, Jujuy conmemoró ayer el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976, con una nutrida agenda de actividades en la capital y el interior de la provincia.

ACTO | EL COLECTIVO BORDANDO MEMORIA PRESENTE CON SU TRABAJO A MANO.

En capital, las acciones comenzaron en la víspera con una vigilia en plaza Belgrano, frente a la Casa de Gobierno, organizada por Hijos Jujuy. Allí se exhibieron las fotos de los 145 desaparecidos jujeños, se encendieron velas en su honor junto a una ofrenda floral que conformó el número 30.000, en un marco de música en vivo.

Ayer por la tarde, organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas protagonizaron un acto con intervenciones artísticas, entre ellas la presentación del grupo Almas Rojas que emocionó hasta las lágrimas a los presentes.

VELAS EN LA VIGILIA

En ese marco, todos los oradores coincidieron en cuestionar con dureza al gobierno de Javier Milei, rechazando el ajuste en áreas sensibles como educación, salud y políticas sociales y exigieron información sobre los desaparecidos. Además de los referentes de Hijos Jujuy, Andhes, y otras organizaciones, emitió sus palabras Laura Vilte de Madres y Familiares de Purmamarca quien honró a los desaparecidos con una copla.

Con mucha emoción y orgullo, el colectivo Bordando Memoria desplegó ayer los pañuelos bordados con los nombres de los 145 jujeños desaparecidos y sus edades. Estas banderas se utilizarán cada 24 de marzo en Jujuy y como hicieron dos, una de ellas participó este año de la marcha en Buenos Aires.

ESTEBAN LEÓN, DETENIDO EN 1976

Decenas de familiares y detenidos sobrevivientes estuvieron presentes en el acto, entre ellos el palpaleño Esteban León (83), quien con un nudo en la garganta relató a este diario la "tormentosa realidad" que vivió, los lugares donde estuvo detenido y su exilio en Bolivia. Recordó a compañeros desaparecidos y reafirmó su compromiso de mantener viva la lucha al exclamar: "Mi descanso será la tumba".

Así, alrededor de las 17.15 se procedió con la lectura de los 145 nombres de los detenidos desaparecidos en Jujuy para después iniciar la marcha que se encolumnó sobre la avenida Savio e hizo la primera marcación en el que fue centro de detención en Gorriti, luego hicieron la segunda parada en el que funcionó en el Comando Radioeléctrico sobre calle Alvear, donde también hubo pronunciamientos. Culminaron la marcha en la plaza Belgrano.

Se realizó Mesa Conmemorativa

OFRENDA FLORAL | HOMENAJE A LOS 144 DETENIDOS - DESAPARECIDOS DE JUJUY.

Se llevó a cabo la Mesa Conmemorativa - 50 Años del Golpe de Estado (1976 - 2026) en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, con la participación de referentes de organismos de DDHH y actores institucionales. La actividad, impulsada por la Dirección Provincial de Derechos Humanos, comenzó con la proyección de la galería de rostros de los 144 jujeños detenidosdesaparecidos, en un emotivo espacio de memoria y reflexión.

La apertura institucional estuvo a cargo de la directora de Derechos Humanos, Yolanda Suruguay, a cargo de la Secretaría, quien destacó la importancia de sostener y fortalecer las políticas públicas de memoria, verdad y justicia a cinco décadas del golpe de Estado. La jornada contó además con el acompañamiento de la directora provincial de Relaciones con la Sociedad Civil, Elisa Ingrid Carretero, y de la secretaria de Justicia, María Marcela Infante, quienes participaron de las distintas instancias del encuentro.

2° PARADA | PALABRAS EN EL CENTRO DE DETENCIÓN, COMANDO RADIOELÉCTRICO.

Posteriormente, se presentó el marco institucional de trabajo del organismo, seguido de la socialización de la resolución que convoca a la conformación de una mesa interinstitucional, destinada a articular acciones entre distintos actores comprometidos con la defensa de los derechos humanos.

Uno de los momentos centrales fue el diálogo abierto entre los participantes, en el que se compartieron reflexiones, experiencias y propuestas en torno a la construcción colectiva de la memoria. La jornada continuó con la colocación de una ofrenda floral y un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del Terrorismo de Estado, reafirmando el compromiso con la memoria y el Nunca Más. Asimismo, se realizó la entrega de reconocimientos conmemorativos a personas e instituciones que acompañan y fortalecen el trabajo por los derechos humanos en la provincia. El encuentro consolidó un espacio de reflexión, memoria y compromiso colectivo.