Avanzan obras en escaleras urbanas de la capital jujeña

La Secretaría de Infraestructura de la Provincia avanza en las obras del plan de puesta en valor de siete escaleras urbanas en San Salvador de Jujuy, de las que cinco ya tienen importantes avances, mientras que ya hay una finalizada.

Con la puesta en valor de la conexión entre los barrios Ciudad de Nieva y Centro ya finalizada, ahora las obras se concentran en la que vincula el centro con el barrio El Chingo, desde calle San Martín hasta calle 11 de Junio; la que está entre barrio Gorriti, en la intersección de avenida El Éxodo y calle Campero, y barrio Alto Gorriti, sobre calle Santa Catalina; y la escalera ubicada en la intersección de avenida El Éxodo y calle República de Siria, también en barrio Gorriti.

El secretario de Infraestructura, José Suárez, destacó el avance de las intervenciones tras una recorrida técnica: "Visitamos tres escaleras junto a arquitectos de la Secretaría que llevaron adelante las propuestas de mejora". En estos sectores, explicó, "los trabajos se enfocan principalmente en la ejecución de estructuras de hormigón, con el objetivo de resolver problemáticas pluviales mediante obras complementarias como cordón cuneta".

Asimismo, detalló el funcionario, "las intervenciones incluyen la optimización de los escalones para mejorar la transitabilidad, además de la incorporación de equipamiento urbano e iluminación, para reforzar la seguridad en el uso cotidiano de estos espacios".

En la conexión del centro con el barrio El Chingo, desde calle San Martín hasta calle 11 de Junio, las obras se encuentran en un 55% de avance. Aquí, los equipos ejecutan trabajos de cordón cuneta, reparación de carpetas y revoques en paredes mientras que realizan la preparación de soportes para instalar las barandas metálicas. Asimismo, ejecutarán trabajos de caminerías y veredas.

En la escalera ubicada en la intersección de avenida El Éxodo y calle República de Siria, en barrio Gorriti las obras están al 50%. En este punto se realizó la demolición de la escalera existente, y la ejecución de una nueva de hormigón, lo que incluirá, además, la construcción de muros de contención. En esta conexión está prevista la construcción de veredas y cordón cuneta en el ingreso superior y la configuración de un canal de desagüe pluvial.

En la escalera ubicada entre barrio Gorriti, en la intersección de avenida El Éxodo y calle Campero, y barrio Alto Gorriti, sobre calle Santa Catalina, las obras avanzaron en un 18%. Allí, los equipos prevén la ejecución de veredas y cordón cuneta en el ingreso superior.

Otras dos intervenciones en actividad son las que se dan en las escaleras que conectan, una, el barrio San Martín con el Centro, conexión entre calle Goyechea, San Martín, y las calles Patricias Argentinas y Fascio, en el centro, donde las obras alcanzan un 90% de avance, y, otra, en las que vinculan el barrio Belgrano, en calle Santa María de Oro, con calle Lavalle, en el barrio Centro, con similar avance.

En cuanto a futuras obras Suárez adelantó que "tenemos proyectado intervenir cinco escaleras más en los próximos meses".