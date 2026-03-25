Appace conmemoró el Día Mundial de la Rehabilitación

En el marco del Día Mundial de la Rehabilitación es que desde la Asociación de Protección al Paralítico Cerebral -Appace- se realizó una jornada con diferentes actividades para conmemorar este acontecimiento, a fin de sensibilizar a la sociedad sobre las prioridades de las personas con discapacidad.

La institución abre sus puertas a la comunidad a través de servicios de rehabilitación para visualizar las acciones de cuarenta y cuatro años de historia, facilitando con el trabajo diario todos los apoyos que los usuarios con discapacidad requieren. Por lo tanto, como institución es un día muy importante para conocer su misión en la provincia.

El Centro de Desarrollo Infantil atiende a los bebés recién nacidos y hasta niños de seis años, donde trabaja en una intervención temprana y oportuna con la familia.

Como servicio, la sede de avenida Mariano Santibáñez 1230 promueve que los padres puedan ser protagonistas y que los profesionales puedan dar pautas a estas familias para que sean puestas en práctica, por lo que el objetivo es mostrar el camino que recorre una familia que ingresa a rehabilitación con un niño pequeño.

Asimismo, los distintos centros de Appace programaron actividades a concretarse a favor del usuario. Por ejemplo, se enfocan en el deporte adaptado en niños y en cómo se involucra la familia a lo recreativo, desde el centro educativo terapéutico -Selin Issa 395 en Bajo La Viña- a niños desde seis a doce años de edad.

En este espacio, además de las terapias que se realizan, se concreta el programa "Siente y baila", donde participan los demás centros y la familia, como pilar fundamental.

Con ritmos caribeños y canciones movidas, se efectúan coreografías que el terapeuta adapta, conforme a la necesidad del usuario a través de una serie de movimientos para quienes estén en sillas de ruedas o usen bastones y/o andadores.

La meta es que de las coreografías participen todos, porque así se enriquecen las almas participantes. Ya se hicieron muestras en espacios culturales y videos del proyecto en puntos turísticos de Jujuy, todo a fin de dejar ver la labor a través del movimiento.

En Mejías 615 del barrio Malvinas Argentinas, se encuentra el Centro de Día Ocupacional y el Centro de Capacitación Laboral de Appace que tienen por objetivo brindar accesibilidad a la formación integral de las personas con discapacidad. Allí, se constituye el taller "El Grito" donde se movilizan las emociones que exploran el interior del ser, donde voces y emociones se hacen obras de arte.

Reconocido como una de las iniciativas más acertadas, el taller es un festival de colores para elegir lo que sienten, preparación a lo que se presentará en septiembre. Se tienen que adaptar al tiempo y a las posibilidades que tienen cada uno de ellos, dándoles la oportunidad de ser artistas. La contención de Appace no se centraliza en un solo día, sino en acciones permanentes.

Otra de las iniciativas es focalizarse en el cuidador primario que tienen las personas con discapacidad, como ser, los padres que asisten a estas personas que son adolescentes o adultos y con una enfermedad crónica ya instalada.

Desde kinesiología y psicomotricidad, proponen técnicas de relajación, posturales y de vivencias lúdicas para que ellos logren experimentar lo mismo que sus hijos en la terapia kinésica y/o desde la psicomotricidad, más bien, recreativa para que la vivencia sea más completa e integral a favor del usuario.

En cada etapa de la vida

Con la intención de concientizar a la población es que se conmemoró el Día de la Rehabilitación sobre las dificultades de las personas con discapacidad para incluirse en el mundo. Y es que la Asociación de Protección al Paralítico Cerebral - Appace - tiene como singularidad abarcar, a través de los servicios, las etapas de la vida en relación a las necesidades de cada usuario o paciente con alguna discapacidad.

“La idea es -apoyados en nuestra misión- mejorar la calidad de vida y disminuir el impacto de la secuela, brindando apoyos. Nos configuramos para indicar, prescribir o entrenar al uso de otras herramientas”, expresó Sandra Lorena Sandoval, médico fisiatra y directora prestacional de Appace.

Los diferentes servicios tienen puestas significativas en los equipos ante las necesidades de cada perfil de usuario que habilitan a disminuir el impacto de la secuela. “Tenemos diferentes formas de abordar las etapas en la vida. Están los primeros momentos de la primera noticia que es muy fuerte, tratamos de hacer algo más cuidado y personalizado, desplegando herramientas para abordar la noticia, el impacto de la discapacidad y eso es para los niños y también para los adultos que pueden pasar por un evento discapacitante, ante alguna circunstancia de la vida”, indicó Sandoval.

Appace ofrece un servicio donde la inclusión escolar que sostiene en las trayectorias educativas, sea en la institución o fuera, en las escuelas inclusivas. Y, luego, está la etapa de los adultos donde se trabaja de manera grupal o con otras estrategias hacia la familia, con tratamientos de rehabilitación, espacios terapéuticos y de contención.