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DÍA DE LA MEMORIA

Una verdadera multitud rebalsó la Plaza de Mayo

Los organismos de DDHH leyeron un documento que cuestionó la política económica libertaria.Entre los oradores, estuvieron el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel y referentes de Madres y Abuelas.

Martes, 24 de marzo de 2026 22:16
MARCHA | LA BANDERA DE LOS DESAPARECIDOS, EN EL 50 ANIVERSARIO DEL GOLPE DE ESTADO DE 1976, AYER EN LA PLAZA DE MAYO.

En un escenario montado en la Plaza de Mayo y ante una multitudinaria convocatoria, organismos de derechos humanos que integran el Encuentro Memoria Verdad y Justicia recordaron ayer los 50 años del estallido del golpe militar del 24 de marzo de 1976 con duras consignas contra el gobierno de Javier Milei, que incluyeron el repudio a la reforma laboral y a la influencia del FMI en el país.

Si la principal bandera de los organizadores fue el reclamo "íQué digan dónde están!", para conocer el destino de los detenidos-desaparecidos, los mensajes que dejó la convocatoria incluyeron pedidos por la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner, a quien calificaron de presa política. Entre los oradores, estuvieron el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y referentes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

La manifestación fue multitudinaria, al punto que desde el escenario, al finalizar el acto, las locutoras arriesgaron un número de un millón de personas en las calles. El colapso de la Avenida de Mayo y otras arterias cercanas impidió, por ejemplo, que pudiera llegar a la plaza un camión con acoplado que trasladaba a una comitiva de Madres de Plaza de Mayo acompañadas por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, su gabinete e intendentes.

El acto central tuvo lugar en un escenario montado de espaldas a la Casa Rosada, que estuvo sin actividad durante la jornada. Se sentaron en la primera fila Estela de Carlotto (Abuelas), Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora) y Pérez Esquivel, entre otros referentes de derechos humanos, que fueron oradores en el acto.

El documento que se leyó fue extenso e incluyó múltiples críticas al Gobierno. Cerró su lectura Taty Almeida, quien en su tramo afirmó que "la única deuda es con el pueblo" y pidió lanzar un "plan de lucha".

"Abajo la reforma laboral esclavista de Milei, del FMI y de las patronales", exclamó Almeida en su discurso, antes de cerrarlo con la consigna tradicional de los organismos de derechos humanos: "í30.000 detenidos-desaparecidos, presentes!".

 

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