Supermercados: Jujuy lidera el gasto por habitante en el NOA

El consumo en supermercados en Jujuy muestra una situación ambigua, si bien la provincia lidera el gasto por habitante en el NOA, aún se mantiene lejos de los niveles más altos del país y evidencia un crecimiento más débil que el promedio nacional.

Según la Encuesta de Supermercados de enero de 2026 del Indec, el gasto por habitante en Jujuy se ubicó en $34.886, posicionándose por encima de otras provincias de la región como Salta con $26.688, Tucumán $16.090, Santiago del Estero $11.924, Catamarca $29.045 y La Rioja $24.285. El dato marca una diferencia dentro del norte argentino, donde el consumo suele ser más limitado.

Sin embargo, al ampliar la comparación a nivel país, la situación cambia. Distritos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Córdoba registran niveles de consumo por habitante que superan ampliamente esa cifra, mientras que en provincias patagónicas los valores son incluso mucho más elevados. Lo que evidencia una brecha marcada en el poder de compra entre regiones pero que difiere mucho también por los altos costos de los productos en el sur del país.

El desempeño general de las ventas también aporta señales de alerta. Según el informe, en enero, los supermercados de Jujuy facturaron $28.010.627, con una suba interanual del 11,3%.

Se trata de uno de los incrementos más bajos del país, muy por debajo del promedio nacional que fue del 25,1% y de provincias cercanas como Salta, donde el crecimiento rozó el 30%.

Este menor dinamismo se da en un contexto en el que, a nivel nacional, las ventas medidas a precios constantes (es decir, sin el efecto de la inflación) registraron una caída del 1,2% interanual, lo que sugiere que el consumo real continúa en retroceso.

En cuanto a los hábitos de compra, en Jujuy el ticket promedio por operación fue de $32.498, también por debajo del promedio nacional de $34.840. Este indicador refleja compras más contenidas, con consumidores que ajustan cantidades o priorizan productos esenciales ante la pérdida de poder adquisitivo.

La estructura del sector en la provincia muestra además un mercado de escala reducida. Es que con 39 bocas de expendio, Jujuy representa apenas el 1,2% del total de ventas del país. A su vez, las ventas por metro cuadrado se ubicaron en $495.170, por debajo de los niveles de otras jurisdicciones, lo que refuerza la idea de un consumo más moderado.

Durante enero se registraron 861.907 operaciones en supermercados jujeños, con un gasto promedio por compra que se mantiene acotado. Este comportamiento se da en un escenario donde los precios de alimentos continúan en alza, con subas destacadas a nivel nacional en productos clave como carnes (49,4%) y frutas y verduras (38,3%).

De esta manera, aunque Jujuy se posiciona como la provincia con mayor consumo por habitante dentro del NOA, los datos reflejan que el mercado local aún enfrenta limitaciones.

Tendencias nacionales

A nivel nacional, en enero de 2026, las ventas a precios corrientes realizadas en efectivo fueron de 400.405.802 miles de pesos, lo que representa el 17,1% de las ventas totales y muestra un aumento de 35,4% respecto a enero de 2025. Por su parte, las efectuadas mediante tarjeta de débito representaron el 25% de las ventas totales y una variación positiva de 8,5% respecto al mismo mes del año anterior.

Las ventas a precios corrientes abonadas con tarjeta de crédito sumaron un total de 1.008.091.342 miles de pesos, lo que representa el 43,1% de las ventas totales y una suba con respecto a enero de 2025 de 22,5%.

Por último, las realizadas mediante otros medios de pago representaron el 14,8% del total y muestra un aumento de 63,1% interanual.

También el informe detalla que las ventas a precios corrientes en el salón de ventas fueron de 2.276.136.044 miles de pesos, lo que representa el 97,3% de las ventas totales y muestra un aumento de 25,4% respecto a enero de 2025. Por su parte, las ventas a precios corrientes por el canal online sumaron 63.097.281 miles de pesos, lo que representa el 2,7% de las ventas totales, con un incremento de 16,1% respecto al mismo mes del año anterior.