CGT Regional Jujuy recordará los 50 años del golpe de Estado

La CGT Regional Jujuy realizará mañana desde las 19 en la sede del Sindicato de Smata (ubicada en Belgrano 1246) un acto conmemorativo al cumplirse hoy 50 años del golpe cívico – militar en Argentina, siendo la etapa más oscura de la historia nacional.

El acto recordatorio contará con la presencia de representantes de organismos de Derechos Humanos, dirigentes sindicales y trabajadores. En ese marco se realizará también la entrega de reconocimientos a familiares de trabajadores detenidos-desaparecidos, en homenaje a su memoria y a la lucha por la verdad y la justicia.

El co-secretario General de la CGT Regional Jujuy, Freddy Berdeja, expresó que a 50 años del golpe cívico-militar "es fundamental mantener viva la memoria colectiva, honrar a los trabajadores detenidos desaparecidos y reafirmar el compromiso del movimiento obrero con la defensa irrestricta de la democracia, los derechos humanos y la justicia social".

Además destacó la importancia de la unidad sindical para enfrentar los desafíos actuales y continuar la lucha por una Argentina más justa e igualitaria. Aclaró que entre la dictadura y la democracia no debe haber dudas y rechazó contundentemente el negacionismo de Javier Milei, y al mismo tiempo reivindicó el consenso democrático en torno a los 30.000 argentinos desaparecidos.