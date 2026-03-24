Aumento sin freno de los combustibles en Jujuy

El aumento en los precios de los combustibles no se detiene y en algunas estaciones de servicio de esta capital ayer ya se comercializaba a 2.100 pesos el litro de la nafta Super. Automovilistas consultados por este matutino señalaron que los incrementos son diarios, y que en algunos casos los cambios se producen varias veces al día. Dijeron que por ejemplo ayer a la mañana el precio de la Super estaba a 2.058 pesos en una de las estaciones, pero que a la tarde ya había llegado a los $2.073. Los precios en las estaciones de servicios de esta capital, en lo que hace a ese tipo de nafta, que es la que más se utiliza, al cierre de esta edición iban desde los 2.032 pesos, de acuerdo a un relevamiento que hizo este matutino. Sin embargo, muy pocos confiaban que se iban a mantener en las siguientes horas.

La preocupación de la población es que el aumento en el valor de los combustibles no solo afecta a quienes cargan nafta para transportarse, sino que también repercute en los costos de los servicios y los bienes, como los alimentos y otros productos de la economía cotidiana de cada familia.

De acuerdo a los economistas, este comportamiento responde a una combinación de factores, entre ellos la actualización de impuestos nacionales, la política de precios de las petroleras y la presión internacional sobre el valor del crudo, debido al conflicto bélico en Medio Oriente que no tiene fecha final, además del contexto inflacionario que, para muchos, no se refleja con las cifras que difunde cada mes el Indec, coincidiendo que los porcentajes de las subas son mayores.

Con los ajustes pendientes en el mercado local de los combustibles, que según dijeron empresarios del sector es superior al 20 por ciento, además del escenario internacional inestable, la tendencia alcista de las naftas y el gasoil genera alarmas sobre los precios que se pueden dar en los próximos días.

Y esta situación también genera indignación entre los jujeños, que se quejan de que en otros países, que no producen combustibles, el precio de los mismos -por decisión de las autoridades- se congelan o bien bajan y en Argentina los aumentos parecen no tener freno, sin ninguna explicación de los gobernantes. Todo en medio de una inflación que crece y con los salarios atados a índices "inexistentes" por los bajos que son.