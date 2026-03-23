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La propuesta es libre y gratuita

Continúan las inscripciones para el taller online “Sembrando Conciencia”

El taller online gratuito sobre huertas orgánicas y hábitos sustentables recibe inscripciones hasta el 30 de marzo. La propuesta inicia el 31 y se extenderá hasta julio con acompañamiento y prácticas.

Lunes, 23 de marzo de 2026 16:50

Las inscripciones para participar del taller virtual “Sembrando Conciencia”, continúan abiertas hasta el próximo 30 de marzo, una propuesta gratuita destinada al público en general que promueve la producción de huertos orgánicos y la adopción de hábitos saludables.

La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Desarrollo Humano a través de la Dirección de Inclusión y Asistencia, se desarrolla por noveno año consecutivo y convoca a vecinos interesados en incorporar prácticas sustentables en su vida cotidiana.

El curso dará inicio el 31 de marzo y se extenderá hasta el mes de julio bajo modalidad online. Durante ese período, los participantes accederán a contenidos teóricos, contarán con acompañamiento semanal para consultas y tendrán la posibilidad de realizar prácticas en la huerta a cielo abierto ubicada en el Parque Belgrano.

El ciclo comenzará con el módulo correspondiente a la temporada otoño–invierno e incluirá contenidos vinculados a la separación de residuos orgánicos, compostaje y técnicas básicas para la creación y mantenimiento de una huerta familiar.

La propuesta es libre y gratuita, abierta a personas de todas las edades interesadas en aprender a producir sus propios alimentos de manera sustentable y fortalecer la conciencia ambiental en el ámbito familiar.

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