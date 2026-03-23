Inauguraron un nuevo apeadero del Tren Solar

El gobernador Carlos Sadir inauguró ayer el apeadero El Bahey del Tren Solar de la Quebrada, en una decisión estratégica para potenciar la Ruta del Vino de Jujuy, la propuesta del tren y continuar impulsando el turismo en la provincia como un eje del desarrollo económico y social.

"Este espacio permitirá que turistas y jujeños puedan bajar, conocer la bodega El Bayeh de la familia Manzur y vivir la experiencia del enoturismo que no para de crecer en Jujuy", destacó el mandatario, indicando que el sector "es uno de los pilares en lo que venimos trabajando".

Sadir puso en valor el desarrollo sostenido de las propuestas vitivinícolas en la provincia, que se fortalecen en articulaciones con el sector público, potenciando en simultáneo los emprendimientos y al sector turístico en Jujuy.

Por su parte y en el mismo sentido, el ministro de Turismo y Cultura, Federico Posadas, resaltó la satisfacción de inaugurar "una nueva parada del Tren Solar de la Quebrada, que va a permitir que podamos seguir potenciando la Ruta del Vino y el Tren Solar".

En cuanto al impulso de la producción de vinos en Jujuy, planteó: "Ya son más de 26 bodegas enoturísticas que se sumaron al desarrollo vitivinícola de la provincia. Es un producto muy potente que sigue consolidando a Jujuy como destino turístico", resaltó.

Sobre El Bayeh indicó que "va a permitir que podamos seguir recibiendo muchos turistas nacionales e internacionales" en el marco de una exitosa "articulación público-privada". En esta línea, Posadas indicó que el en la provincia de Jujuy se genera un contexto que "permite que el privado invierta y que el sector público haya abierto estos 46 kilómetros de vías para que recuperemos el tren y muchos pueblos alrededor de la Quebrada puedan seguir creciendo".

La inauguración se dio en el marco de la Vendimia organizada por la bodega, integrándose a una de las celebraciones más representativas del calendario vitivinícola de la Quebrada.

Este contexto no solo potencia el valor simbólico del evento, sino que también refuerza la articulación entre el Tren Solar y la producción local, consolidando una experiencia que une transporte sostenible, cultura y vino de altura en un mismo recorrido.

Esta nueva parada, ubicada en la zona de Maimará, permitirá a los pasajeros descender directamente en un entorno de viñedos, conectando de manera directa el recorrido ferroviario con la Ruta del Vino de Jujuy, uno de los productos turísticos en mayor crecimiento en la región.

El Tren Solar de la Quebrada se posiciona como el eje central de una experiencia turística innovadora en la Quebrada de Humahuaca. La incorporación de este apeadero, que se suma al de Posta de Hornillos, y otro apeadero en proyecto, transforma la experiencia del viaje, acercando a los visitantes a propuestas vinculadas al vino de altura, la gastronomía regional y la identidad productiva de la Quebrada

Singular circuito

La Ruta del Vino de Jujuy se posiciona hoy como uno de los circuitos turísticos más singulares del país, con más de 150 kilómetros que atraviesan distintos pisos ecológicos y permiten descubrir vinos de altura con identidad propia. En este contexto, el nuevo apeadero representa un avance clave: por primera vez, una bodega de la Quebrada cuenta con acceso ferroviario directo, facilitando la llegada de visitantes y potenciando el desarrollo del enoturismo en la región.

Como parte de su evolución, el Tren Solar impulsa en 2026 una de sus propuestas más innovadoras: el "Tren del Vino", una experiencia temática que eleva el recorrido a un nivel sensorial y cultural. Este producto integra el viaje en tren con visitas a bodegas, degustaciones guiadas y propuestas gastronómicas, acompañado por un relato que pone en valor la historia, el territorio y las particularidades del vino jujeño.

Con esta nueva infraestructura y el desarrollo de propuestas como el Tren del Vino, el nuevo mercado de Maimará, Cielo en Movimiento, el Tren Solar de la Quebrada reafirma su rol como motor de innovación turística, generando nuevas oportunidades para las comunidades locales y fortaleciendo una visión de turismo sostenible, con identidad y proyección internacional.