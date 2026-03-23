Cronograma de castración y vacunación de mascotas

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, dio a conocer el cronograma de actividades del quirófano móvil, los operativos de vacunación y registro de mascotas, con el objetivo de promover la tenencia responsable y fomentar la prevención de enfermedades en perros, gatos y personas.

Detalló que este miércoles habrá vacunación y registro en el CIC Copacabana, ubicado en avenida Marina Vilte y Chorcán, sector B6, Alto Comedero, de 9 a 12. En tanto que el jueves 26, el Quirófano Móvil estará realizando castraciones desde las 14 en el SUM Altos Guerrero (Guerrero). Finalmente el viernes 27, el Quirófano Móvil, desde las 8, estará en el CPV Combate, ubicado en manzana AP 2 lote 43, barrio 47 Hectáreas, en Alto Comedero.

Desde la Dirección de Zoonosis pidieron a los vecinos concurrir con sus mascotas correctamente sujetas con collar y correa, y en el caso de los felinos transportarlos adecuadamente por la seguridad de todos.

En Palpalá

En tanto la Municipalidad de Palpalá informó que la vacunación antirrábica gratuita esta semana tendrá lugar en el barrio Antártida Argentina, de 9 a 12. El miércoles el puesto de vacunación estará en calle Estrecho San Carlos esquina Tierra del Fuego, el jueves en calle Puerto Dúngenes esquina Isla Soledad y el viernes en calle Puerto Dúngenes esquina Bahía Esperanza.

La actividad diaria se suspenderá por lluvia y continuará en forma correlativa.