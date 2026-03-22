Domingo con lloviznas y cielo mayormente nublado

De acuerdo a los datos meteorológicos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima se ubicará en torno a los 18°C, mientras que la máxima alcanzará los 23°C, en un día con condiciones templadas y elevada humedad. Las precipitaciones tendrán mayor probabilidad en las primeras horas, con valores estimados entre el 10% y el 40%, disminuyendo hacia la tarde y noche.

En cuanto al viento, se espera que sople leve desde el sector sur, con velocidades que oscilarán entre 0 y 2 km/h, sin ráfagas significativas. La visibilidad se mantendrá reducida, cercana a los 5 kilómetros, producto de la nubosidad y la humedad presentes en la región.

Este tipo de condiciones se enmarca en un marzo caracterizado por mayor presencia de lluvias en el noroeste argentino, tal como anticipan informes climáticos para la región .

Por otra parte, no se encuentran vigentes alertas meteorológicas de ningún tipo para la provincia de Jujuy, lo que indica un escenario sin fenómenos severos previstos para la jornada.