El "rojo" ayer cayó como local

Independiente perdió por 2 a 1 ante Talleres de Córdoba y sufrió su segunda derrota consecutiva en el Torneo Apertura, lo que dejó al borde de salir de los ocho primeros que clasifican a los playoffs de la Zona B.

Valentín Dávila fue la gran figura del partido con el tanto que dio vuelta el resultado a los 36 minutos del complemento para Talleres. Gabriel Ávalos había puesto en ventaja a Independiente a los 13 minutos pero Augusto Schott lo empató a los 25.

Con los posibles triunfos de Platense, San Lorenzo y Central Córdoba, Independiente podría volver a quedar fuera de los playoffs, como sucedió en el Clausura 2025, mientras que Talleres quedó a tan solo 5 puntos de Vélez y se mantiene en el Top 8.

El "diablo" se fue de la cancha en medio de los reproches de sus simpatizantes que piden de una vez por todas regularidad en el cuadro "rojo".

Por otro lado, Newell's derrotó por 1 a 0 a Gimnasia de Mendoza ayer en el "Coloso Marcelo Bielsa", por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Apertura 2026, y consiguió así su primera victoria en el campeonato.

El único gol de la tarde lo convirtió Walter Mazzantti, a los 39 minutos del segundo tiempo, en un partido arbitrado por Sebastián Zunino.

La "lepra" salió decidida a cambiar la imagen que había dejado en sus últimas presentaciones y asumió el protagonismo desde el arranque. Incluso, en los primeros minutos llegó a festejar por intermedio de Mazzantti, pero el tanto fue invalidado a instancias del VAR por posición adelantada. Pese a ese golpe, el equipo rosarino insistió y tuvo paciencia para encontrar el gol en el epílogo del duelo.