Domingo a puro fútbol se vivirá en Libertador

La Liga Regional Jujeña de Fútbol programó hoy un domingo a puro partidos tanto para damas como caballeros.

Por la fase eliminitoria de la Copa Jujuy, los encuentros femeninos son los siguientes a jugarse desde las 10.30.

Cancha San Francisco Bancario: Central Norte vs San Francisco Bancario.

Cancha Unión Calilegua: Unión Calilegua vs Sportivo Alberdi.

Complejo Municipal: Defensores de Yuto vs Deportivo Peñarol.

Mientras que por el Torneo Anual 2026, a continuación detallamos el fixture a cumplirse.

Zona A, Sub 18, denominado "Lendro Girón".

Cancha Sportivo Alberdi, a las 14.15, -San Francisco Bancario vs Herminio Arrieta.

Cancha Defensores de Fraile Pintado, a las 14.15, Deportivo Peñarol vs Juventud Unida.

Primera división, "Matías Alfonso".

Cancha Sportivo Alberdi, a las 16.15, San Francisco Bancario vs Herminio Arrieta.

Cancha Defensores Fraile Pintado, a las 16.15, Deportivo Peñarol vs Juventud Unida.

Zona B, Sub 18.

Cancha Defensores de Yuto, a las 14.15, Defensores de Yuto vs Mitre de Calilegua.

Cancha Unión Calilegua, a las 14.15, Unión Calilegua vs Central Norte.

Zona C, Sub 18.

Cancha Complejo El Talar, a las 14.15, Municipal Vinalito vs Sportivo Leach.

Cancha Complejo Municipal de Caimancito, a las 14.15. Cultural Las Yungas vs Boca Juniors.

Zona B, primera división.

Cancha Defensores de Yuto, a las 16.15, Defensores de Yuto vs Mitre de Calilegua.

Cancha Unión Calilegua, a las 16.15, Unión Calilegua vs Central Norte.

Zona C, primera división.

Cancha Complejo El Talar, a las 16.15, Municipal Vinalito vs Sportivo Leach.

Cancha Complejo Municipal de Caimancito, a las 16.15, Cultural Las Yungas vs Boca Juniors.

Es decir, la Liga Regional ofrecerá un amplio programa de partidos en damas y caballeros para que los amantes del fútbol disfruten un domingo diferente.

Liga del Ramal

Hoy se jugará la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 que hace disputar la Liga del Ramal. La jornada comenzará a las 14.30 con los encuentros de cuarta división, mientras que la primera división dará inicio a las 16.30.

Zona A: Cancha "Visera de Cemento", Atlético San Pedro vs Atlético El Polo. Cancha Club Providencia, Atlético Providencia vs Deportivo Parapetí.

Zona B: Cancha "Fernando Sembinelli", Atlético La Esperanza vs Tiro y Gimnasia. Cancha Independiente San Pedro de Jujuy, Club Independiente vs Atlético La Merced.

Interzonal: Cancha Rodeíto, Deportivo Rodeíto vs Río Grande