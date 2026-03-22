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Conmemoración del Golpe militar en Humahuaca

Invitan a los vecinos a participar de los actos del 50 aniversario.

Domingo, 22 de marzo de 2026 00:00

Al conmemorarse el próximo martes 50 años del Golpe militar, la intendente de Humahuaca, Karina Paniagua junto a la comunidad educativa del Colegio Secundario N° 59 "Olga Márquez de Aredez", convocó a la ciudadanía participar en los actos por el Día de la memoria, por la verdad y la justicia, desde las 10 en la plazoleta ubicada en avenida Belgrano esquina Tierra del Fuego.

Durante la conmemoración y después de los actos de rigor, el párroco tendrá a su cargo la oración paralitúrgica, se colocará una ofrenda floral, y se hará un minuto de silencio por los desaparecidos durante la dictadura. El cierre será con la participación de niños presentando cuadros artísticos alusivos.

El aniversario convoca a reflexionar sobre las profundas cicatrices que el terrorismo de Estado dejó en la sociedad argentina.

La intendente Paniagua en declaraciones periodísticas, reafirmó su compromiso en acompañar a los organismos de Derechos Humanos y a toda la sociedad en el reclamo de Nunca más, y continuar trabajando por un país donde las buenas acciones sean herramientas de emancipación, bienestar social y fortalecimiento de las instituciones democráticas.

 

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