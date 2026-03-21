Cedems convoca a paro de 48 horas con movilización

Distintos gremios de la provincia resolvieron avanzar con medidas de fuerza en rechazo a las propuestas del Gobierno, al considerarlas insuficientes frente a la situación económica actual.

Tras una asamblea híbrida, el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) definió un paro de 48 horas para el miércoles y jueves de la próxima semana (lunes y martes es feriado). La medida incluirá una movilización hacia el Ministerio de Educación el miércoles por la mañana, mientras que jueves y viernes se concretará una permanencia en la plaza Belgrano.

Desde el gremio docente señalaron que la decisión se enmarca en la necesidad de fortalecer la organización colectiva y sostener el plan de lucha. En ese sentido, destacaron la importancia de la participación de los afiliados para debatir y definir los pasos a seguir. El sector rechaza el incremento del 2% ofrecido por el Ejecutivo provincial y exige la reapertura de paritarias con una propuesta superadora.

Atsa va al paro

En paralelo, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa) también anunció un paro para el miércoles. La modalidad será sin asistencia a los lugares de trabajo, aunque se garantizarán guardias mínimas para la atención esencial.

La medida forma parte de un plan de lucha que el gremio viene desarrollando y que incluyó recientemente una jornada de quita de colaboración y un "ruidazo", también en rechazo a la última oferta salarial.

ATE se adhiere

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy confirmó su adhesión a la jornada de protesta con un paro provincial de actividades. El sindicato manifestó su rechazo al aumento del 4% dispuesto por el Gobierno y reclamó un salario acorde al costo de la canasta básica familiar, que actualmente supera el millón trescientos mil pesos.

Durante un encuentro con representantes de distintas seccionales, entre ellas Palpalá, El Carmen, Libertador, La Quiaca, Humahuaca y Perico, ATE elaboró un petitorio que incluye múltiples demandas. Entre los principales puntos se destacan el pase a contrato de servicio para capacitadores laborales, la implementación del jornal permanente para trabajadores municipales, el pase a planta permanente, la igualdad salarial entre estatales y el reconocimiento de adicionales en distintas reparticiones.

Además, el gremio exige la adhesión de los municipios a la ley de blanqueo salarial, especialmente para trabajadores próximos a jubilarse.

De esta manera, el conflicto con los trabajadores estatales y docentes suma nuevos capítulos, con un frente gremial que se muestra unificado en el rechazo a las políticas salariales vigentes y que anticipa una semana marcada por protestas, movilizaciones y medidas de fuerza en toda la provincia.