Se investiga la muerte de un hombre hallado en un canal

La Justicia jujeña investiga las causales de muerte de un hombre encontrado el pasado miércoles en el canal de restitución ubicado sobre la ruta provincial N° 47, en la jurisdicción del municipio de Perico.

El cuerpo está en la morgue del Poder Judicial del barrio Alto Comedero de la capital, para que en las próximas horas el médico forense realice el estudio que permita conocer los detalles del deceso y la fecha en que ocurrió. Aún se desconoce la identidad.

El hallazgo ocurrió el pasado miércoles a la tarde, cuando los empleados del consorcio observaron un cuerpo atrapado en una de las compuertas. Fue entonces que alrededor de las 16.50 se comunicaron con la Policía para el correspondiente alerta de la situación.

Tras esto minutos más tarde arribó al lugar ubicado en la ruta 47, a la altura de la cancha del club Central Norte, una comisión de la Subcomisaría de La Posta, además de integrantes del Cuerpo de Bomberos y personal de Criminalística, por disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En ese contexto, de acuerdo a la información recabada por este diario, minutos después de las 17 comenzaron las tareas para extraer el cuerpo que se encontraba atrapado en la compuerta N° 2 que estaba parcialmente abierta, antes de cruzar la mencionada ruta. Para ello fue fundamental el trabajo de los empleados del consorcio, quienes como conocedores del sistema les aseguraron a las autoridades que el canal de riego demora entre 2 y 3 horas en disminuir su caudal para facilitar la labor a realizar.

Así fue cómo se dieron inicio a las maniobras para elevar las compuertas y reducir el nivel del agua, lo que incluyó la apertura progresiva de otras compuertas y la solicitud al responsable del consorcio para cerrar las del dique.

Como resultado del despliegue realizado, se extrajo el cadáver del hombre en una tarea conjunta entre el Cuerpo de Bomberos y personal de la División de Lacustre y Fluvial de la Policía de Jujuy. Luego, fue trasladado a la morgue del Poder Judicial ubicada en el barrio Alto Comedero de la capital jujeña. Allí se encuentra a la espera de la intervención que va a permitir conocer la fecha y las causales de muerte. Además, los efectivos de la División Búsqueda de Personas están investigando la identidad del fallecido.