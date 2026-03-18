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Internacionales

Israel confirmó que asesinó el ministro de Inteligencia de Irán

Se trata de Esmail Khatib y su muerte fue confirmada por el ministro de Defensa israelí.

Miércoles, 18 de marzo de 2026 08:49

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que el Ejército israelí asesinó al ministro de Inteligencia iraní, Esmaeil Khatib, en un ataque aéreo en Teherán.

"La pasada noche, el ministro de Inteligencia de Irán, Khatib, fue eliminado también", dijo Katz en un comunicado.

Las Fuerzas de Defensa de Israel también afirmaron haber matado a Khatib. " ELIMINADO: Esmaeil Khatib, el ministro de inteligencia del régimen terrorista iraní, en un alcance selectivo en Teherán", escribieron en un posteo de X en el que recordaron su papel en la represión de las protestas y "actividades terroristas contra israelíes y estadounidenses en todo el mundo".

El ataque fue reportado inicialmente por Iran International, y poco después confirmado por un funcionario israelí.

De confirmarse la muerte de Khataib, significaría otro ataque significativo de Israel contra la cúpula del gobierno de Irán tras el asesinato de Ali Larijani y del jefe de la milicia Basij el lunes.

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