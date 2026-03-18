Un hombre asesinó a su pareja y se quitó la vida

Una tragedia indescriptible se instaló en una vivienda del barrio San Calixto, en la zona sur de la ciudad capital de Salta, y terminó revelándose de la forma más desgarradora, cuando dos chicos descubrieron la macabra escena al regresar del colegio e ingresar a su casa: su madre estaba muerta y, cerca de ella, también yacía el cuerpo de su pareja.

Cerca de las 13.45 del lunes, los dos hermanos caminaron por las calles de tierra del barrio rumbo a su casa, ubicada detrás de Parque La Vega. La siesta caía pesada sobre el sector, con el sol golpeando fuerte sobre las viviendas bajas y el silencio típico de esa hora en la barriada. Nada hacía imaginar el drama que los esperaba al abrir la puerta.

Segundos después, el grito quebró la calma. "Mi mamá está muerta... Beto la mató", gritaba uno de los chicos, mientras corría fuera de la vivienda.

Los vecinos salieron de inmediato a ver qué ocurría. El niño y su hermana avanzaron unos metros y terminaron cayendo de rodillas en la pequeña canchita de fútbol del lugar, desbordados por el llanto.

La escena se llenó de gente que intentaba contener a los chicos sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo dentro de la casa. Cuando algunos adultos ingresaron la vivienda, confirmaron el peor escenario.

En el interior de la vivienda yacía sin vida Vanesa García, de 41 años, quien presentaba signos de violencia compatibles con asfixia. A pocos metros, fue hallado Aníbal Palacios, de 51 años, pareja de la mujer. La escena dejó paralizados a los vecinos.

En el barrio todos conocían a la pareja. Sabían que convivían desde hacía algún tiempo en la vivienda junto a los hijos de la mujer. Él también tenía hijos de una relación anterior, pero entre ambos no había hijos en común.

Pocos minutos después del llamado de alerta comenzaron a llegar patrullas policiales, refuerzos y una ambulancia del Samec. Sin embargo, nada podía hacerse: la mujer y el hombre ya se encontraban sin vida.

La situación se tornó tensa cuando comenzaron a arribar familiares y allegados de ambas víctimas. Entre el dolor y la desesperación, varios intentaron ingresar a la vivienda para ver a sus seres queridos, lo que generó momentos de fuerte tensión con los uniformados que custodiaban el lugar.

Investigación en marcha

La causa quedó en manos de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, quien dirige la investigación por la muerte violenta de la mujer y el posterior fallecimiento de quien sería su pareja.

En el lugar trabajó personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) junto a efectivos de la Unidad de Investigación Ugap, quienes realizaron las primeras pericias en la vivienda.

Los cuerpos fueron trasladados posteriormente al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde realizaron las autopsias.

Las primeras hipótesis apuntan a un presunto femicidio seguido de suicidio, un hecho que vuelve a sacudir a la provincia en medio de la persistente problemática de la violencia de género.

Las estadísticas señalan que Salta es una de las provincias más afectadas por esta problemática a nivel nacional. En el año 2023, los casos llegaron a 12; en 2024 fueron 9 y tuvieron una sensible baja en 2025 con 6 femicidios. Con el de ayer, el 2026 tiene al primer trimestre con tres casos de femicidios en Salta

Mientras la investigación continúa, en las calles de San Calixto el silencio volvió a instalarse al caer la tarde. Pero el eco del grito de aquel niño que salió corriendo de su casa seguirá resonando por mucho tiempo en la memoria del barrio.