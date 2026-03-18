Pescado, choclo y queso: los precios para esta Semana Santa

A pocos días de Semana Santa, fechas en las que muchas familias evitan el consumo de carne roja como vacuna, cerdo o pollo, nuestro medio realizó un relevamiento de precios de los alimentos más elegidos para estas jornadas.

En el Mercado Central, una de las pescaderías más reconocidas indicó que el sábalo, uno de los productos más buscados, se vende a $12.000 el kilo. Teniendo en cuenta que cada pieza puede pesar entre un kilo y medio y tres kilos, el valor total puede alcanzar los $36.000.

Otros precios relevados son: filete de merluza a $19.000 el kilo, surubí a $34.000, filete de atún a $21.000, pejerrey a $21.000, patí a $20.000 y trucha a $28.000. Entre los más caros se encuentra el salmón rosado, que llega a $45.000 el kilo, mientras que el calamar, entre aletas y tentáculos, oscila entre $17.000 y $23.000.

Desde el sector indicaron que los aumentos fueron mínimos en las últimas semanas, aunque no descartan posibles variaciones en lo que resta del mes. “El consumo es positivo, la gente está viniendo a comprar”, señalaron.

El pescado continúa siendo una opción elegida por las familias, no solo por tradición, sino también por la variedad de platos que permite preparar, como milanesas, pescados al horno o a la parrilla, bastones, paella, las pastas, ensaladas o arrollados.

Por otro lado en el Mercado Hipóstilo Irigoyen. El choclo, ingrediente clave para las tradicionales humitas de Pascua, también presenta precios accesibles. Se consigue a $1.000 los cuatro choclos amarillos y a $1.000 los tres blancos. Según los vendedores, el choclo blanco es el más elegido para estas preparaciones, aunque algunos optan por combinarlo con el amarillo.

En cuanto a los lácteos, el queso —fundamental para humitas, tartas y empanadas— tiene los siguientes valores: queso cremoso Mensalac a $800 los 100 gramos, La Paulina a $900, Cremón a $1.300 y Tybo a $1.100.

Desde una fiambrería del mercado señalaron que el consumo se incrementa especialmente los viernes de vigilia. “La gente viene a comprar más queso, pascualinas y tapas de empanadas”, indicaron. Estas últimas tienen un precio aproximado de $600, mientras que las pascualinas rondan los $1.300.

Cabe recordar que este año Semana Santa se celebrará con el Domingo de Ramos el 29 de marzo, el Jueves Santo el 2 de abril, el Viernes Santo el 3 de abril y el Domingo de Pascua el 5 de abril.