Promover el deporte en beneficio de Jujuy

Hace 10 años Gimnasia y Esgrima de Jujuy comenzó a transitar el camino de la diversificación de su oferta deportiva.

Al abrir sus puertas a todos los jujeños, la institución asumió un rol pedagógico enfocado en formar personas antes que atletas, a través de la transmisión de valores que el campo de juego enseña mejor que cualquier pizarrón: Disciplina, respeto por el rival y la resiliencia ante la adversidad.

A partir de una fuerte decisión institucional, se logró la incorporación y el desarrollo de escuelas de básquet, gimnasia artística, vóley, rugby, hóckey, taekwondo y ajedrez, enriqueciendo este abanico con otras especialidades, tales como maratón.

A tal efecto, se estructuró una sólida organización, con coordinadores en cada una de las disciplinas, cuya tarea cuenta con el decidido respaldo de la comisión directiva.

Así se fue construyendo un modelo de gestión que catapultó al club hacia un crecimiento exponencial, evidenciando una significativa evolución año tras año.

"Asumimos con responsabilidad y convicción el gran desafío de enarbolar las banderas del deporte jujeño en todo el país", enfatizó Jorge Muriel, vicepresidente segundo de Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Actualmente la institución alberga los sueños de aproximadamente mil deportistas que optaron por los espacios de formación albicelestes. "Si sumamos todas las disciplinas, tenemos más deportistas en las diversas especialidades que en fútbol", resaltó el dirigente y puntualizó que "alcanzar este hito demandó denodado esfuerzo y mucho tiempo".

Por otra parte, remarcó que "en la mayoría de las disciplinas se logró un alto nivel competitivo, superando los objetivos recreativos fundacionales".

A fin de consolidar este proceso en franco crecimiento, la comisión directiva se prepara para seguir adelante, con la mirada puesta en aglutinar todas las especialidades juntas en un solo espacio. "En pos de esta meta estamos trabajando", subrayó Muriel y puntualizó que "ver a todos nuestros deportistas en un mismo lugar, con el fútbol incluido, es un anhelo irrenunciable", entendiendo que "esto finalmente es lo que termina de afianzar el sentido de pertenencia".

"Pensamos en la concurrencia de los socios al predio que proyectamos, para que compartan una jornada con los equipos de hóckey y pasen al lado del rugby", explicó y enfatizó que "estamos en camino y esperamos lograr este objetivo en esta gestión".

En un mundo demandante y desafiante en el cual el éxito suele medirse en resultados, el "lobo" escribe su propia historia, quizás más silenciosa, pero infinitamente más trascendente que un título, abonando día a día una apuesta integral por el desarrollo de niños, niñas y jóvenes de Jujuy.