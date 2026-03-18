En Jujuy la canasta básica subio casi el doble que en el país

El costo de vida en Jujuy volvió a mostrar en febrero una dinámica por encima del promedio nacional. Según el último informe de la Dirección Provincial de Estadística y Censos (Dipec), la Canasta Básica Total (CBT), que mide la línea de pobreza, registró un incremento del 4,9% durante el segundo mes del año, una cifra que prácticamente duplica la media nacional informada por el Indec, que fue del 2,7%.

El costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó en febrero un 4,8% en Jujuy frente al 3,2% de la media nacional.

En paralelo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina el umbral de indigencia, también evidenció una suba significativa del 4,8% en el mismo período. De esta manera, ambas canastas mantuvieron una tendencia de crecimiento por encima de la inflación general de febrero en la provincia, que se ubicó en el 3,1%.

El informe oficial detalla que una familia tipo de cuatro integrantes, dos adultos y dos niños de entre 5 y 8 años, necesitó en febrero ingresos por $1.330.408 para no caer por debajo de la línea de la pobreza. En tanto, ese mismo grupo familiar debió contar con al menos $601.713 para cubrir la canasta alimentaria mínima y no ser considerado indigente.

Si se comparan estos valores con los datos nacionales, se observa que el ingreso necesario para no ser pobre en el país fue de $1.397.672, mientras que para evitar la indigencia se requirieron $644.088. Esto refleja que, si bien los montos absolutos en Jujuy son menores, la velocidad de aumento de las canastas es más pronunciada.

A nivel interanual, el relevamiento de la Dipec también marca una fuerte suba acumulada: la CBA aumentó 39,1% en comparación con febrero de 2025, mientras que la CBT se incrementó 39,5% en el mismo período.

Uno de los factores centrales que explica el salto de las canastas en febrero fue el impacto del rubro Vivienda, combustible y electricidad, que registró un aumento del 10,5%, el más alto del mes. Este componente, clave dentro del cálculo de la CBT, volvió a presionar con fuerza sobre el costo de vida de los hogares jujeños.

Otros rubros que también incidieron fueron Equipamiento y funcionamiento del hogar, con una suba del 3,6%, y Esparcimiento, que aumentó 3,2%, en un contexto marcado por los gastos propios de la temporada de vacaciones.

Por su parte, el rubro Alimentos y bebidas, determinante en la conformación de la CBA, registró una suba del 3%. Sin embargo, dentro de este apartado se observaron aumentos mucho más pronunciados en productos específicos.

Entre los alimentos que más se encarecieron se destacaron los cortes de carne y el pollo. El cuadril encabezó las subas con un 9,7%, seguido por el pollo con el 9,4% y el asado con el 7,4%. También registraron incrementos la nalga (5,8%) y otros cortes habituales en la mesa de los hogares.

En las verduras, los aumentos fueron aún más marcados. La lechuga lideró con una suba del 40,9%, seguida por la papa con el 21,9% y la cebolla con el 10,3%. A esto se sumaron incrementos en artículos de higiene personal.

El comportamiento de estos precios refleja la presión que siguen ejerciendo los alimentos frescos y los gastos esenciales sobre el bolsillo de las familias, en un contexto donde la inflación general intenta mostrar señales de desaceleración, el costo de las canastas básicas continúa creciendo a un ritmo elevado en la provincia.