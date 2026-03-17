El Ballet Huayra Muyoj obtuvo reconocimiento de la Legislatura

En la mañana de ayer, el Ballet Huayra Muyoj y su director, Rodolfo Revollo, recibieron la declaración de interés legislativo de la última gira por Europa que hicieron los artistas representando a Jujuy y al país, el año pasado.

En un sencillo acto, y ante la presencia de algunos de los bailarines, en horas de la mañana y en una de las aulas de la academia, se concretó la entrega de la documentación, de manos de la diputada María Uriondo, quien explicó que esto debió realizarse antes de que termine el año pasado, y por cuestiones de agenda del ballet no se pudo.

"Esta es una declaración de interés cultural y legislativo de parte de la Legislatura de Jujuy, porque ya son 17 giras las que lleva adelante este ballet y esta academia enseñándole a los chicos y llevando el arte de Jujuy al mundo", expresó la diputada quien en primer lugar entregó un reconocimiento a la labor de Rodolfo Revollo como director de esta escuela desde hace muchos años, y líder de todas las acciones que se relacionan con la institución, como viajes, festivales, participaciones, y otras, además de la educación; y luego el reconocimiento al ballet por ser embajadores culturales en el mundo.

"El profesor es un referente en la formación de los chicos y creando identidad en el folclore", expresó la edil.

"Estas cosas son una caricia al alma, a uno que viene trabajando desde hace mucho. A los chicos les gustó mucho saber que recibíamos esta declaración, no pudieron venir todos los integrantes del ballet que viajaron el año pasado, porque algunos están en la escuela y otros ya partieron a estudiar en la universidad en otras provincias", comentó Revollo. "Pero algunos están presentes porque merecen ser partícipes de este reconocimiento de este nivel", concluyó.

"Estamos muy agradecidos por este gesto, que no es solo para nosotros, sino sobre todo para los chicos, que hacen todo con mucho esfuerzo, los ensayos son muy intensivos y les llevan mucho de su tiempo y entrega, y eso muchas veces no se sabe o no se ve desde afuera. Por eso que el reconocimiento les llegue a ellos "por sus alumnos-, a mí, me llena el alma".

Este "finde"

LA DIPUTADA URIONDO | DESTACÓ TAMBIÉN LA LABOR DEL PROFESOR RODOLFO REVOLLO.

El Ballet Huayra Muyoj (dirigido por los profesores Martín y Rodolfo Revollo hijo) estará engalanando como invitado especial en la Fiesta de la Vendimia de El Bayeh que tendrá lugar este fin de semana desde el sábado hasta el lunes, en Purmamarca y Maimará (donde se encuentra la bodega) y otros lugares de la Quebrada de Humahuaca.

Presencia en congreso

Además, Rodolfo Revollo, simultáneamente estará participando en el Congreso y Asamabnlea nacional del CIOFF (Consejo Internacional de Festivales Folcklóricos y Artes Tradicionales), que se hace todos los años.

Este año el encuentro es en Brinkmann, provincia de Córdoba. Se reúnen directores de academias, ballets, y festivales a nivel mundial.