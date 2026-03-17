Más de 17 mil dosis de droga secuestrada y 36 detenidos

Incautaron más de 17 mil dosis de estupefacientes, equivalente a más de 1,3 kilos de cocaína y 2 kilos de marihuana, y detuvieron a 36 personas por causas vinculadas a narcomenudeo, durante la primera quincena de este mes, en distintos puntos de la provincia. También secuestraron más de 3 millones de pesos, una gran cantidad de teléfonos celulares y tres motocicletas.

Los datos se desprenden de un informe del Ministerio Público de la Acusación, en el cual dieron a conocer el balance de los procedimientos vinculados a infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº23.737 realizados entre el 1 y el 15 de marzo.

Las investigaciones fueron impulsadas por las Fiscalías especializadas, con la intervención de ayudantes fiscales y el trabajo conjunto con efectivos policiales dedicados a este tipo de delitos.

Mientras que las medidas fueron ordenadas por los Juzgados Especializados en Narcomenudeo, a partir de denuncias anónimas y tareas investigativas iniciadas de oficio para detectar y desarticular puntos de venta de droga.

En total se realizaron 46 procedimientos, entre ellos ocho allanamientos en viviendas investigadas por presunta comercialización de estupefacientes, además de operativos en espacios públicos, controles del personal policial uniformado y procedimientos en dependencias del Servicio Penitenciario. Las intervenciones se desarrollaron en distintas localidades, con mayor concentración en la capital jujeña, Perico y San Pedro.

El resultado de los operativos derivó en la incautación de 6 mil 891 dosis de clorhidrato de cocaína y/o pasta base (equivalente a 1 kilo 379 gramos) y 10 mil 181 dosis de marihuana, que superaron los 2 kilos.

También secuestraron 28 teléfonos celulares, nueve balanzas de precisión, tres motocicletas, un arma de fuego y más de 3 millones 21 mil pesos; elementos incorporados a las investigaciones.

Como resultado de estas actuaciones 36 personas fueron detenidas, quedando a disposición de las autoridades judiciales.

Las autoridades destacaron la importancia de las denuncias anónimas para iniciar investigaciones vinculadas al narcomenudeo y otros delitos. Las mismas pueden realizarse a través de denuncias.mpajujuy.gob.ar/denuncia o mediante los 156 buzones instalados en instituciones estatales y comunales de la provincia.