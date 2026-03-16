Informe policial del fin de semana: dos víctimas fatales en siniestros viales

Desde la Policía de Seguridad Vial se informó que se labraron 101 actas por alcoholemia positiva, además de 8 infracciones por exceso de velocidad y otras por falta de documentación durante los controles realizados.



En cuanto a los siniestros viales, se registraron dos víctimas fatales. Uno de los hechos ocurrió en el barrio Mariano Moreno, donde un motociclista perdió la vida luego de impactar contra un paredón. El segundo hecho se registró en la localidad de Yala, donde un motociclista cayó sobre la cinta asfáltica en circunstancias similares, perdiendo la vida en el lugar.



Por último, Ceballos se refirió a un homicidio ocurrido en el barrio Güemes, en la ciudad de San Pedro de Jujuy. Según se informó, tras una pelea entre dos hombres, uno de ellos agredió al otro con un objeto punzocortante. La víctima fue trasladada al hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.