La Presidenta de México a favor de Cuba

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que su Gobierno va a “seguir apoyando al pueblo de Cuba”, en el marco de las amenazas hacia el Gobierno de la isla por parte del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Sheinbaum se pronunció de ese modo sobre el mensaje que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, publicó en la víspera en redes sociales, en el que llama a apoyar al pueblo cubano ante el bloqueo energético estadounidense en su contra.

"Vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba desde el Gobierno y quien quiera apoyar, apoye", expresó la Presidenta durante su intervención en un evento realizado en el estado de Nayarit (noroeste), reproducida por medios internacionales.

La mandataria también criticó a los opositores que se pronunciaron en contra del apoyo otorgado a Cuba: "Dijeron, '¿Cómo es posible que haya salido a hablar de un pueblo hermano?' Pues, ¿cómo no va a salir a hablar de un pueblo hermano? ¿Saben de qué habla eso? De la grandeza del corazón", señaló.

"El día de ayer el presidente López Obrador, que está ahora en retiro escribiendo libros, escribió algo en sus redes sociales y dijo: 'Me siento muy herido por lo que le pasa al pueblo de Cuba', porque el pueblo de Cuba tiene muchos años que Estados Unidos y otros países le hicieron un bloqueo y no le permiten que lleguen productos", apuntó Sheinbaum en un acto enel estado Nayarit.

Según lo publicó este sábado la Agencia Noticias Argentinas, el expresidente López Obrador (2018-2024) reapareció en redes sociales con un mensaje en apoyo a Cuba y llamó a ayudar al pueblo cubano mediante un depósito en una cuenta bancaria de una asociación civil.

Durante su Gobierno, López Obrador firmó un convenio con Cuba para contratar médicos de la isla y traerlos al país y, a su vez, cumplió con envíos de petróleo, tanto por contrato como por razones humanitarias.__IP__

Este domingo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció la "generosa solidaridad y el acompañamiento" de México, en respuesta al mensaje de López Obrador.

"Jamás olvidaremos tu permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de esa entrañable amistad", expresó Díaz-Canel en las redes sociales.