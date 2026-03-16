Nuevo recital del músico Augusto Berengan

Augusto Berengan, poeta, músico, compositor de temas musicales ligados al cancionero criollo argentino, e investigador, dará un nuevo recital titulado "De mi autoría", a las 19.30 en el Centro Cultural y Museo Casa Macedonio Graz (Güemes esquina Lamadrid), el próximo viernes. La entrada es libre y gratuita.

Conversamos con él sobre el concepto de esta nueva presentación y explicó que "por circunstancias de la vida, viví en tres geografías distintas, que Ricardo Rojas llamó en su momento, los tres misterios poéticos argentinos, el de La Pampa, el de la selva y los grandes ríos, y el misterio de la montaña y la puna".

Y continuó: "En cada misterio se forma un arquetipo de gente. La gente de la puna por ejemplo es más para adentro, más ensimismada; diferente a la gente del litoral que es más dada. Eso es condicionado por la geografía. Rojas llamó a este fenómeno 'psicografía', es decir la geografía puesta al servicio de la psiquis".

Berengan nació en la región pampeana, luego trabajó algunos años en Santa Fe, una zona con mucha influencia del litoral, es decir zona chamamecera; y desde los 23 años que se encuentra en Jujuy. "Eso me dio la posibilidad de conocer las tres geografías y los tres cancioneros, y por ahí va a pasar la propuesta de este recital", comenta.

"La mayoría de las canciones están registradas porque me pasó la poesía Paco Lanusse, es un hombre que ha recorrido mucho. Son poesías que formula las tres variables dentro del discurso poético ligado a la geografía de estos lugares. Por ahí va la propuesta", explica.

La idea es presentar doce canciones compuestas desde hace 30 años a la fecha.

"La nostalgia por la zona de la pampa bonaerense, a mí me enseñó desde Jujuy a aprender las antiguas músicas de la provincia de Buenos Aires", cuenta, "y me dio la oportunidad de bucear en un antiguo cancionero que ya poco se cultiva, porque la pampa bonaerense tiene la particularidad de que son canciones para escuchar, como milongas, tristes pampeanos, vidalitas, etc. esto hace que sea una canción más intimista, que la de Jujuy que tiene un tinte más social", profundiza.