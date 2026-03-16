Joven conductor murió tras chocar contra un paredón

Un motociclista murió tras perder el control del rodado y chocar contra un paredón, en la capital jujeña.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este matutino, el lamentable episodio tuvo lugar ayer alrededor de las 3.45 en la intersección de la avenida Río San Francisco y la calle Cuba, en el barrio capitalino de Mariano Moreno.

Fue en esas circunstancias que un hombre se desplazaba a bordo de una motocicleta Rouser Ns de 200 cc de cilindradas y por causas que aún se tratan de establecer, perdió el control del rodado y chocó contra un paredón.

De manera inmediata una comisión de efectivos policiales y personal del Same se constituyó en el lugar, donde constataron la presencia del motociclista tendido en la vereda y que lamentablemente carecía de signos vitales. Mientras que a escasos metros del cuerpo, encontraron el rodado.

Un examen cadavérico realizado por un médico de la Policía determinó que la causa de muerte se debió a un traumatismo facial y tórax cerrado.

Posteriormente las autoridades identificaron a la víctima como Denis Emanuel Vargas de 31 años.

Efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor para determinar las causales del incidente vial y luego secuestraron el rodado.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue del Poder Judicial, en el barrio Alto Comedero, por personal de Bomberos y tras los trámites de rigor, fue entregado a sus familiares.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos policiales de la Seccional 30° de la Unidad Regional 1, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.