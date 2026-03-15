Obreros rurales con salarios congelados desde diciembre

Dirigentes de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores de Jujuy tomaron parte del reclamo que se cumplió en el último día de la ExpoAgro realizada en San Nicolás (Provincia de Buenos Aires), ante la falta de avances en las negociaciones paritarias del peón rural. Trabajadores rurales y delegados de ese gremio de todo el país se autoconvocaron para reclamar por mejores salarios.

"A partir de la entrada en vigencia de la reforma laboral, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (Cnta), órgano que regulaba las negociaciones paritarias, perdió atribuciones", señaló el delegado de la Uatre Jujuy, Alfredo Yusgra.

En este nuevo contexto, "hubo varias reuniones de negociación paritaria entre las partes -empresarios y representantes de los trabajadores- para acercar posiciones respecto de las remuneraciones del peón general a nivel nacional. Pero tras cuatro encuentros, no se logró acuerdo alguno", se quejó el dirigente jujeño.

"El último incremento acordado fue en diciembre de 2025 y, desde entonces, no se registró ninguna actualización. Ahora, los trabajadores piden una recomposición salarial de $70.000 que compense la inflación acumulada en los primeros meses del año y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores rurales. Según datos oficiales del Indec, la inflación fue del 2,9% en enero y del 2,9% en febrero", explicó.

También reveló que "la oferta presentada por el sector empresario contempla un aumento recién a partir de marzo y distribuido en tres tramos, sin reconocer retroactivamente los meses de enero y febrero".

De aceptarse esta propuesta, "los peones rurales deberían absorber íntegramente el deterioro salarial provocado por la inflación de los primeros meses de 2026", advirtió.

Fuerte contradicción

La manifestación se llevó adelante mientras en la muestra agroindustrial se exhibían los últimos avances tecnológicos del sector. Desde el gremio señalaron la fuerte contradicción entre el crecimiento del negocio agropecuario y la realidad de quienes trabajan todos los días en el campo. "El campo gana millones y al trabajador rural le quieren ofrecer menos de mil pesos por día", se alertó.