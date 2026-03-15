Felipe Balderrama larga en la segunda fecha del Rotax 2026

Felipe Balderrama larga hoy desde las 9 la segunda fecha del campeonato de Rotax Argentino de karting en el kartódormo "Ramiro Tot" de la ciudad de Baradero, provincia de Buenos Aires. El objetivo es entrar entre los 36 para poder pasar a la final.

En la víspera, el piloto jujeño clasificó 38, producto de haber quedado 16º en la primera manga luego de haber largado en el cajón 18, en la segunda manga, también comenzó desde el mismo lugar y después de avanzar cinco puestos tuvo un toque que lo relegó al puesto 18. Por ende hoy en la tercera maga espera mejorar los puestos, el tiempo, ya que debe buscar un lugar en la final, entran solamente 36 monopostos, y hay repechaje.

Balderrama, en la categoría senior max, tendrá esta temporada su segunda participación, sabe que es un proceso de aprendizaje, que poco a poco va a tomar el ritmo de competencia a la par de los pilotos que ya vienen compitiendo en la máxima categoría del karting argentino.

Por eso se mostró "muy feliz de lo que fue la primera fecha, por suerte pude contar con mi familia que me acompañó en todo momento, mi papá, mi mamá, mis hermanos y todo el equipo que trabajo de la mejor manera, ahora ya concentrados en lo que es Baradero un circuito nuevo para mí".

Sobre el kartódromo destacó que "lo fui conociendo con el pasar de las vueltas, es un circuito nuevo, me fui adaptando, aprendiendo siempre y buscando mejorar en todas las salidas a pistas, por suerte me sienta bien, lo mismo que al chasis nuevo, ya que vamos con un chasis Lenso", apuntó.

Cita del speedway

Se pone en marcha la temporada de speedway en el circuito "José Mario Illescas (h)" de ciudad Perico. Desde las 9 comienzan las actividades y por la tarde las correspondientes finales de cada una de las categorías, como así también el karting.

Es una jornada integrada, porque además del motociclismo corren los monopostos en categorías escuela, 11 junior, 110 amigo y 150 pro, la pista está al ciento por ciento teniendo en cuenta el trabajo que se desarrolló en estos días después de las constantes lluvias.

También van a competir las camicletas, por lo que se espera un buen marco de competidores en las distintas disciplinas del deporte motor.