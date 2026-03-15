Exámenes para alumnos que necesitan aprobar una materia

El Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy habilitó mesas extraordinarias de exámenes para los estudiantes de nivel medio que necesitan aprobar una materia para pasar de curso.

De esta manera, los estudiantes de primer año que adeuden cuatro materias deberán aprobar una materia que los promoverá al curso inmediato superior (cabe aclarar que en el primer año del Secundario los alumnos pueden promover el curso con tres materias sin aprobar).

También podrán rendir una materia pendiente de acreditación los estudiantes de segundo a quinto (o sexto año dependiendo de la institución) que adeuden tres materias. En este caso, de aprobar una asignatura podrán promover y pasar de curso.

Cabe señalar que en los últimos días numerosos padres y estudiantes solicitaban esta posibilidad, ya que querían evitar repetir de curso.

Entrega de tablets

El Ministerio de Educación de la Provincia realizó la entrega de tablets a escuelas Alfa en Red , en el marco de las políticas de fortalecimiento de la alfabetización y el acceso a herramientas digitales para docentes y estudiantes.

La entrega se dispuso a través de un programa nacional de alfabetización, destinado a promover el uso pedagógico de herramientas digitales. También se presentó la plataforma Acompañar.

"En nuestra provincia, la alfabetización ha sido y continúa siendo una política educativa sostenida en el tiempo. Desde hace años venimos trabajando para acompañar a nuestros alumnos en el desarrollo de la lectura, la escritura, la matemática y también en el acceso a herramientas que les permitan aprender en el mundo actual", señaló la ministra de Educación, Daniela Teseira.

Asimismo, remarcó la necesidad de fortalecer su uso en las aulas a través del acompañamiento a los docentes y de nuevas instancias de capacitación.

Cabe señalar que en Jujuy hay 130 escuelas Alfa, a las que asisten cerca de 8 mil estudiantes primarios, quienes reciben el acompañamiento de los "docentes territoriales" que van a cada uno de los establecimientos de la red. Se focaliza lo que hace cada escuela en alfabetización, teniendo en cuenta su ubicación geográfica.