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SINIESTRO VIAL

Choque entre dos motos en el Acceso Sur: tránsito cortado y desvíos en la zona

El corte se registra sobre la Ruta Nacional 9, en el acceso a avenida Savio, donde se realizan tareas de asistencia y regulación del tránsito.

Sabado, 14 de marzo de 2026 21:22

Un accidente de tránsito entre dos motocicletas se registró durante esta noche en el Acceso Sur de la ciudad capitalina, a la altura de la casilla de Turismo, lo que obligó a realizar un corte total momentáneo del tránsito en el sector.

Debido al siniestro vial, las autoridades recomendaron a los conductores desviar la circulación hacia la Avenida Almirante Brown mientras personal policial, de Vialidad y de salud trabaja en el lugar.

Desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial informaron que el corte se registra sobre la Ruta Nacional 9, en el acceso a avenida Savio, donde se realizan tareas de asistencia y regulación del tránsito.

Las autoridades solicitaron a los conductores transitar con extrema precaución, circular a velocidad reducida, mantener distancia de frenado y respetar las indicaciones del personal de seguridad vial que se encuentra en la zona.

 

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