Premios Óscar 2026: los tres argentinos nominados

Este domingo se celebra la 98ª edición de los Premios Oscar, la ceremonia más esperada y prestigiosa del cine internacional. La gala tendrá lugar en el tradicional Dolby Theatre de Los Ángeles y, como cada año, promete una noche repleta de glamour, sorpresas y emoción, con transmisión en vivo para todo el mundo.

Por segundo año consecutivo, el comediante Conan O’Brien será el anfitrión en la gran fiesta de la Academia. La lectura de nominaciones, realizada en enero por Danielle Brooks y Lewis Pullman, desató desde entonces una ola de expectativas y apuestas por ver quiénes se llevarán a sus casas el tan esperado galardón. Entre las películas más aclamadas y con mayor cantidad de nominaciones aparecen Sinners, protagonizada por Michael B Jordan, que hizo historia con 16 candidaturas, mientras que Una batalla tras otra, Marty Supremo, Hamnet y El agente secreto, que llegan a la gala como grandes favoritas luego de su paso por otras premiaciones.

En cuanto a la representación argentina, aunque Belén, el filme dirigido por Dolores Fonzi, no logró finalmente un lugar en la categoría de Mejor Película Internacional, a pesar de haber consagrado ganadora en el Festival de Cine de San Sebastián y en los Goya, el país tendrá presencia en la alfombra roja a través del talento de varios compatriotas que aspiran a la estatuilla en otras categorías.

El guionista y productor cordobés Santiago Fillol compite como coguionista de Sirat: trance en el desierto, la película española nominada a mejor película internacional. Radicado en Barcelona desde 2000, Fillol forjó su vínculo con el director Oliver Laxe y tiene una sólida formación en Letras, Realización Cinematográfica y un doctorado en Comunicación Audiovisual.

En el rubro de cortometrajes, Violeta Kreimer, nacida en Vicente López y radicada en París desde sus 20 años, es productora de Deux personnes échangeant de la salive, que compite como mejor cortometraje de ficción. Kreimer representa la nueva generación de talentos nacionales que triunfa en el exterior.

En la categoría de diseño de producción, Florencia Martín —nacida en Los Ángeles pero de raíces cordobesas, ya que sus padres son de Río Tercero-, fue nominada por su trabajo en One Battle After Another, la película de Paul Thomas Anderson que se encuentra compitiendo por el título de mejor película. Martín ya se había destacado en títulos como Feud: Bette and Joan (2017), Manchester junto al mar (2016) y Aves de presa (2020), y suma así otro hito a su carrera internacional.

Aunque el cine argentino no compita este año con una película propia, la presencia de estos nombres en la noche de los Oscar confirma el alcance y la calidad de los profesionales del país, que siguen haciendo historia más allá de las fronteras.

Las ternas y los candidatos con los que compiten los argentinos

Mejor película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Sueños de trenes

Mejor cortometraje de ficción

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor película internacional