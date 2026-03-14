Trabajadores de enfermería movilizarán el próximo lunes

Trabajadores de enfermería de la provincia anunciaron una movilización para el próximo lunes con el objetivo de visibilizar la crítica situación salarial que atraviesa el sector. La convocatoria prevé una concentración desde las 9 en el parque San Martín, para luego iniciar una marcha que partirá desde el hospital "Pablo Soria" y culminará en Casa de Gobierno, donde se realizará la entrega de un petitorio y habrá discursos de referentes del sector.

María Elena Callejas, secretaria general del gremio Supej, dialogó con El Tribuno de Jujuy y explicó que el reclamo se enmarca en la misma problemática que vienen manifestando otros gremios estatales de la provincia.

"El motivo de la marcha son los mismos que están llevando adelante los diferentes gremios: el reclamo de que el salario inicial llegue a cubrir la canasta básica", sostuvo.

En ese sentido, la dirigente remarcó que la situación de la enfermería es particularmente preocupante debido a los bajos salarios que perciben los trabajadores del sector. "La enfermería siente una situación de desesperación porque el dinero que percibimos del Estado no llega a cubrir los gastos básicos. Eso nos lleva a manifestarnos porque no estamos de acuerdo con las imposiciones salariales que se están llevando adelante con esos míseros aumentos", expresó.

Por otro lado, la referente sindical destacó el rol central que cumple la enfermería dentro del sistema de salud público. "La enfermería sostiene el sistema de salud en las distintas instituciones, tanto en el nivel de Atención Primaria de la Salud como en el área hospitalaria. Sin enfermería no hay atención a la salud", explicó.

En esa línea, consideró que el trabajo del sector no es debidamente reconocido.

Finalmente, Callejas advirtió que muchos profesionales de enfermería perciben salarios que no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas, lo que obliga a buscar más de un empleo. "Tenemos enfermeros que cobran alrededor de 600 mil pesos y no podemos seguir trabajando de manera saludable. Muchos compañeros trabajan en dos o tres lugares, son datos recabados en una encuesta. Esta es la realidad. Hay muchas cosas que el Gobierno tiene pendientes con la enfermería de Jujuy", concluyó.