La Madre venerada de los tilcareños regresó al abra

Ayer minutos después de las 6 la Virgen de Copacabana del abra de Punta Corral regresó a su santuario acompañada de sikureros, fieles y el vicario parroquial Matías Romero, de donde regresará al pueblo de Tilcara el Miércoles Santo para proteger a sus pobladores.

En el silencio de la oscura y agradable madrugada la sagrada imagen abandonó la villa dejando vacía la histórica iglesia, pero con la satisfacción de la comunidad que regresará a su casa en el cerro, hacia donde sus devotos ascenderán hasta Semana Santa para demostrarle su fe y devoción.

ORACIÓN | BENDICIÓN DEL VICARIO PARROQUIAL MATÍAS ROMERO A LOS PEREGRINOS.

Finalizada la misa de despedida oficiada por el párroco Ricardo Rivero junto al vicario parroquial, las bandas de sikuris iniciaron la larga peregrinación saliendo desde el templo por calle Lavalle y alejándose del pueblo por la Rivadavia hasta la Casanova, donde la imagen fue cubierta luego de un breve descanso.

Allí, Romero bendijo a las bandas de sikuris y peregrinos pidiendo para que la Mamita del cerro los acompañara a lo largo de todo el trayecto, porque desde ese sector y un tramo más adelante ya se internaban en medio de los cerros y comenzar a ascender por un camino muy exigente y de sacrificio.

"Damos las gracias de poder compartir un año más esta vivencia como iglesia y familia acompañando a nuestra Madre en la subida hacia su santuario, y desde ahí interceder, derramar gracia y bendiciones en sus hijos, peregrinos, sikureros y devotos. Pero también la acompañamos con nuestras intenciones y necesidades de cada día", señaló el vicario parroquial.

ACOMPAÑAMIENTO | LAS BANDAS DE SIKURIS ENCABEZAN LA PEREGRINACIÓN AL ABRA DE PUNTA CORRAL.

Para la despedida "la comunidad participó en el rezo del Santo Rosario preparando su corazón para esta partida y para la Semana Santa y para vivir el misterio central de nuestra fe en torno a ella". Romero acompañó a los peregrinos hasta el abra dispuesto también a "compartir toda la vivencia junto a la Madre".

Alrededor del mediodía estaba previsto que la peregrinación llegara al santuario donde se iba a celebrar un oficio religioso y compartir un almuerzo; y luego de un descanso reparador, muchos de los que ascendieron regresaban al pueblo para reencontrarse con sus familias.