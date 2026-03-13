Inician las tareas de restauración de fachadas pintadas luego de los corsos

Los trabajos son llevados adelante de manera conjunta entre la Municipalidad local y la Comisión Ejecutiva de Corsos (Comecor). El objetivo principal de la intervención es reparar los daños ocasionados por el uso de pintura y elementos arrojadizos sobre las estructuras durante las noches de carnaval, devolviendo a las fachadas su estado original.

Francisco Altamiranda, integrante de Comecor y responsable del Museo Pablo Balduin, informó que la planificación original debió postergarse unos días debido a las condiciones climáticas adversas de la semana pasada, pero destacó que el operativo ya se encuentra en marcha aprovechando la mejoría en el tiempo.

Operativa y plazos

Para agilizar las tareas, se conformaron tres equipos de trabajo que intervendrán a lo largo de diez cuadras que comprenden el circuito oficial de los desfiles. Según detallaron desde la organización, el despliegue cuenta con un relevamiento previo realizado por el municipio para identificar los puntos que requieren mayor atención.

Respecto a los tiempos de ejecución, Altamiranda indicó: "La intención es terminar lo antes posible para no entorpecer la actividad cotidiana, especialmente de los comercios".

Por el momento, las cuadrillas operan en horario matutino. No obstante, los responsables señalaron que, de acuerdo con el avance de las obras y las condiciones del pronóstico extendido, se evaluará la posibilidad de incorporar un turno vespertino para acelerar la finalización de los trabajos.