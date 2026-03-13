Apuap pidió formalizar el llamado a paritarias

La Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) exigió al Ejecutivo provincial que formalice mediante notificación oficial la reapertura de paritarias, compromiso que -según indicó- habría sido planteado durante un encuentro realizado el miércoles en la Casa de Gobierno. Mientras tanto, el gremio adelantó que se mantendrá en estado de alerta a la espera de respuestas concretas.

En tanto, el sindicato participó de una movilización que reunió a más de un centenar de profesionales en las calles, en el marco de una convocatoria conjunta con docentes y otros trabajadores estatales para reclamar mejoras salariales y rechazar lo que consideran un ajuste sostenido sobre los ingresos del sector.

Durante la jornada, los profesionales reiteraron el histórico pedido de establecer un salario inicial equivalente al valor de la canasta básica total, planteo que el gremio sostiene como una referencia necesaria para garantizar condiciones dignas de trabajo. Desde la organización sindical advirtieron que las sucesivas imposiciones salariales por parte del Ejecutivo provincial se ubican por debajo de las necesidades reales de los trabajadores y generan una pérdida constante del poder adquisitivo en un contexto inflacionario.

En ese sentido, desde Apuap remarcaron que han expuesto en reiteradas oportunidades que existen condiciones económicas en la provincia para avanzar en una recomposición salarial real. "Plata hay y ha quedado demostrado", señalaron, al tiempo que sostuvieron que si existen recursos para algunos sectores también deben destinarse para mejorar los ingresos de los trabajadores profesionales del Estado.

El gremio también alertó sobre la crisis de recursos humanos que atraviesan distintas áreas de la administración pública. Según indicaron, en los últimos años se perdieron alrededor de 800 puestos profesionales, situación que impacta directamente en la capacidad del Estado para garantizar servicios a la comunidad.

"Sin salarios dignos no hay salud, y tampoco funciona la maquinaria de servicios del Estado que garantizamos los trabajadores profesionales", expresaron desde el sindicato, mencionando tareas que se desarrollan en organismos como Rentas, Arquitectura, Vivienda, Desarrollo Humano y Producción, entre otros.

Por otra parte, Apuap cuestionó la actitud del Gobierno provincial en relación con la negociación salarial. Desde el sindicato señalaron que, en el marco del derecho a la protesta, se condiciona el llamado a paritarias y el tratamiento de problemáticas específicas, lo que calificaron como una actitud "extorsiva y antidemocrática".

Frente a este escenario, los profesionales ratificaron su decisión de continuar con las medidas de reclamo y reafirmaron su compromiso de representar los intereses del sector. Asimismo, insistieron en la necesidad de avanzar en un aumento salarial real que garantice un salario inicial equivalente a la canasta básica total.