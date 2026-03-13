Se está desarrollando en Jujuy el Ciclo Internacional de Danza-Teatro "NeoEscena" a cargo de la Asociación Anaqueronte, de Perú, en el marco de la gira "Memorias en Tránsito.

Comenzó el miércoles y continuará hasta el domingo con distintas puestas en escena y talleres, que tienen lugar en el Teatro El Pasillo (José de la Iglesia 1190).

El miércoles se hizo una Muestra del Taller de Creación "Carnaval de los deseos"; y ayer se puso en escena la obra "La Metamorfosis" de Franz Kafka.

Hoy el ciclo continúa con la puesta en escena y desmontaje de la obra de Danza "Cassandra 2099" de Javier Valencia, a las 21.30, a cargo de José Ruíz Subauste.

El sábado se hará lo propio con la obra de danza-teatro "La danza a la orilla del Bardo" de Javier Valencia, a las 21.30, a cargo de Lady Galloso y José Ruiz Subauste.

Finalmente, el domingo, de 10 a 13, se desarrollarán el Taller de Interpretación en Teatro Físico, a cargo de Lady Galloso; y el Taller de Técnica de Danza Moderna y Contemporánea "Fundamental", en el horario de 18 a 21, a cargo de José Ruíz Subauste.

Por informes e inscripciones para los talleres y funciones en Teatro El Pasillo, los interesados pueden dirigirse personalmente a José de la Iglesia 1190º reservar a los números: +54 9388 454 6228 / +51 914 176 552.

Esta noche

Hoy a las 21.30 se pondrá en escena la obra "Cassandra 2099", y posteriormente se realizará el desmontaje de la obra a cargo de Javier Valencia.

En un futuro distópico en el año 2099, Cassandra un ser andrógino anuncia un futuro que tal vez no llegue: El nacimiento de un No hijo, una semilla, Pero está marcado por la maldición de ver el futuro sin ser escuchado. Al final es un rito, es una sentencia donde se fusiona la distopía, lo profano y lo litúrgico. Esta es su danza, la última danza de Cassandra.

Mañana

"La danza a la orilla del Bardo", es la obra que se propone para la noche del sábado en el marco de esta visita peruana. Se presentará a las 21.30.

Dicen que el Bardo es ese lugar donde ya no hay cuerpo, pero aún hay memoria. Allí no hay relojes. La protagonista, una joven bailarina, marcada por una vida de luz y sombras, elige morir, sí. Encuentra una forma poética de gritarlo, danzar con el cuerpo lleno de cicatrices, que también son mapas coreográficos. La bailarina atraviesa un rito performativo que conjuga memoria, culpa, deseo y redención, hasta alcanzar una salvación posible a través del amor.

La presentación y desmontaje de la obra de está a cargo de Javier Valencia

El domingo

Cerrando el Ciclo Internacional de Danza Teatro, este domingo, los intérpretes José Ruiz Subauste y Lady Galloso con 30 años de experiencia, compartirán sus técnicas y saberes enfocados en el cuerpo. Estos dos talleres están dirigidos a estudiantes de artes escénicas, bailarinas, actores, profesores de danza y teatro, y público interesado.

El Taller de Interpretación en Teatro Físico, será de 10 a 130con Lady Galloso; y el Taller de Técnica de Danza Moderna y Contemporánea "Fundamental", será de 18 a 21, a cargo de José Ruíz Subauste.