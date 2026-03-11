Tránsito cortado en Avenida Savio

Por parte de la policía de la provincia de Jujuy informan el corte momentáneo a media calzada de la Avenida General Savio, producto de las lluvias en la madrugada.

La medida fue comunicada por la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de Jujuy, que dispuso desvíos y controles preventivos para resguardar la seguridad de los conductores.

El corte se registra en sentido norte–sur de la Avenida General Savio, a la altura de la estación de servicio YPF.

Ante esta situación, el tránsito está siendo desviado por la Avenida Riobamba, por lo que se solicita a los automovilistas circular con precaución por ese sector mientras continúe la medida preventiva.