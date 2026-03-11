Una fuga de gas provocó atenciones y desvío de tránsito

Tras ocho horas de labores intensivas, las autoridades confirmaron ayer la normalización del servicio y la circulación vial en el acceso a la ciudad de Perico.

El incidente se originó por la mañana debido a un daño en la red troncal de gas, provocado por las intensas lluvias registradas durante la madrugada, lo que derivó en una pérdida debajo de la calzada de la RN 66. Ante la detección de la fuga, se activaron los protocolos de seguridad que incluyeron el corte total del tránsito y desvíos preventivos por la ciudad de El Carmen. El personal especializado de Naturgy realizó tareas de enfriamiento de la infraestructura afectada, monitoreo de niveles de explosividad en el perímetro y reparación del caño dañado.

El Same Perico brindó atención preventiva a vecinos que reportaron malestares debido al fuerte olor, aunque no se informaron casos de gravedad ni traslados de urgencia.