Corte total en la RN 66 por la rotura de una válvula de gas

Desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, junto con la Policía de la Provincia, informaron que el corte es momentáneo y afecta a la Ruta Nacional 66 en el sentido sur de Perico, a la altura de la estación de servicio YPF. En ese sector se dispuso un desvío hacia la ciudad de Palpalá.

De esta manera, los conductores deberán ingresar por la ruta que se dirige hacia la ciudad de El Carmen.

Las autoridades solicitaron a los automovilistas transitar con precaución, teniendo en cuenta las demoras que se registran debido al operativo por la fuga de gas.

Asimismo, la Dirección de Tránsito recomendó circular con velocidad reducida, mantener la distancia de frenado correspondiente y respetar las señalizaciones viales, además de seguir las indicaciones del personal de Seguridad Vial que se encuentra realizando tareas de regulación del tránsito en el sector.