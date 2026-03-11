20°
11 de Marzo,  Jujuy, Argentina
educación
Ministerio de Educación
Ejesa
argentina
Casa Blanca
Morena Rial
Mundial 2026
José Mayans
PERICO
Información general

Corte total en la RN 66 por la rotura de una válvula de gas

Esta mañana se registró la rotura de una válvula de gas a la altura del sector conocido como El Frutillero, en la ciudad de Perico, lo que provocó el corte total del tránsito vehicular en la zona.

Miércoles, 11 de marzo de 2026 11:40

Desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, junto con la Policía de la Provincia, informaron que el corte es momentáneo y afecta a la Ruta Nacional 66 en el sentido sur de Perico, a la altura de la estación de servicio YPF. En ese sector se dispuso un desvío hacia la ciudad de Palpalá.

De esta manera, los conductores deberán ingresar por la ruta que se dirige hacia la ciudad de El Carmen.

Las autoridades solicitaron a los automovilistas transitar con precaución, teniendo en cuenta las demoras que se registran debido al operativo por la fuga de gas.

Asimismo, la Dirección de Tránsito recomendó circular con velocidad reducida, mantener la distancia de frenado correspondiente y respetar las señalizaciones viales, además de seguir las indicaciones del personal de Seguridad Vial que se encuentra realizando tareas de regulación del tránsito en el sector.

Temas de la nota

Temas de la nota

Últimas noticias

