Pastos altos vuelven insegura la ciclovía

El tramo de la ciclovía que está al costado de la colectora que corre paralela a la ruta nacional 66, en el acceso a la ciudad de San Salvador de Jujuy, se encuentra intransitable para peatones y ciclistas por los pastos crecidos que coparon la caminería.

Es que, a la falta de mantenimiento, se le sumaron las constantes lluvias que contribuyen al crecimiento de la vegetación.

CICLOVÍA | LOS PASTOS CRECIDOS OBSTACULIZAN EL TRÁNSITO CÓMODO Y SEGURO.

Peatones y ciclistas expresaron su malestar y preocupación por las dificultades para transitar por ese paso peatonal de forma segura. Especificaron que no solo se trata de la incomodidad de tener que ir apartando los pastos del camino, sino también de los animales ponzoñosos que proliferan en el lugar como arañas, alacranes y víboras.

Pero la principal preocupación -indicaron- es ser asaltados o atacados por delincuentes que pueden ocultarse en el frondoso pastizal.

Este temor lleva a las personas a salirse de ese tramo de la ciclovía y continuar su recorrido sobre la colectora por donde pasan automóviles y colectivos urbanos a alta velocidad. Una estrategia que de todos modos los expone al peligro de ser alcanzados por un vehículo.

Ante esta situación solicitan a las autoridades pertinentes tomar también en cuenta este tramo de la ciclovía como sí lo hacen con el trayecto paralelo a la ruta 9 y más adelante, a la avenida General Savio.