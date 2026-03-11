Palpalá coordina un plan estratégico de obras

El intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Infraestructura de Jujuy, Carlos Stanic, con el objetivo de presentar un esquema de intervenciones urbanas diseñado para responder a las necesidades inmediatas de la comunidad y asegurar el desarrollo sostenido de la ciudad durante este año.

Durante la mesa de diálogo, Rivarola presentó un plan estratégico de infraestructura que pone el foco en trabajos de mantenimiento de carácter urgente, especialmente necesarios debido a la estacionalidad actual. El jefe comunal subrayó que, ante la situación económica nacional, la articulación entre el municipio y la provincia es la vía principal para sortear los obstáculos financieros.

"Me pone contento poder seguir avanzando con gestiones en un contexto difícil a nivel país. El ministro Stanic se mostró predispuesto a colaborar con nuestra ciudad, entendiendo la urgencia y las necesidades de los vecinos", destacó Rivarola tras el encuentro.

Recursos y compromiso

Actualmente, la Municipalidad de Palpalá sostiene diversos frentes de obra financiados íntegramente con recursos propios, gracias al aporte de los contribuyentes. No obstante, para los proyectos de mayor envergadura que impactan tanto en el casco céntrico como en los barrios periféricos, el apoyo provincial resulta determinante.

Los puntos centrales del acuerdo incluye el compromiso del Ministerio para concluir los proyectos que ya están en marcha; atención inmediata a solicitudes y reclamos vecinales críticos de la época; y un plan proyectado para el año que busca mejorar la calidad de vida en sectores históricamente postergados.

A pesar de los recortes presupuestarios impulsados por el Gobierno Nacional, el encuentro dejó un saldo positivo en términos institucionales. El ministro Stanic manifestó su voluntad de acompañar a la gestión palpaleña independientemente de las banderas políticas, priorizando el bienestar de las familias que "viven el día a día".

Con este respaldo, el municipio busca redoblar esfuerzos para consolidar soluciones concretas en un escenario donde la demanda de servicios y mejoras viales sigue en aumento.