Empresas jujeñas deben ser prioridad en la Zona Franca

La instalación de la Zona Franca en La Quiaca, lugar estratégico en la región puneña e ideal para el proyecto de desarrollo económico y laboral que tiene previsto el Gobierno provincial, será además un natural centro logístico y de distribución en la provincia y la frontera.

El porcentaje de la actividad comercial que se generará, por su ubicación y logística que ocupará en esa región del territorio, "hace necesario que se prioricen a las empresas jujeñas y se asigne por lo menos el 20% de las tierras para sus inversiones", señaló la diputada provincial del PJ, Verónica Valente.

La legisladora se manifestó en el mismo sentido del presidente de bloque del PJ en Diputados, Rubén Rivarola y de sus pares, solicitando que el empresariado local tenga la oportunidad de invertir y a la vez, contenga las divisas en beneficio de la provincia y sus pobladores.

La ZF quiaqueña facilitará operaciones logísticas, industriales y comerciales mediante beneficios fiscales, aduaneros y operativos. El régimen especial está diseñado para impulsar el comercio exterior, atraer inversiones y mejorar la competitividad logística.

Estas áreas de exención fiscal se consolidan como una herramienta estratégica para empresas que buscan eficiencia y competitividad, "y las jujeñas están lo suficientemente consolidadas para afrontar la demanda que se irá generando a partir de su funcionamiento", prosiguió.

Valente remarcó que esta área especial no solo facilitará el comercio, sino que también proporcionará beneficios claves que potenciarán el crecimiento y la competitividad empresarial. Al respecto remarcó que las empresas jujeñas "no pueden quedar afuera y los beneficios únicamente se repartan entre los inversionistas de afuera".

Al igual que Rivarola, la legisladora sostuvo que si no se establece un régimen especial que incentive y priorice la participación de las empresas jujeñas, los beneficios económicos no se van a derramar en la provincia beneficiando a sus habitantes.

Entre sus apreciaciones, celebró que en muchos años la política convierta postulados en acciones concretas, y fortaleció su compromiso y acompañamiento a las medidas que ubiquen a Jujuy en un rol preponderante y en un escenario globalizado que exige a la dirigencia política estar a la altura de las circunstancias.

Por último remarcó como fundamental generar un esquema de incentivos, facilidades de acceso a lotes y herramientas de financiamiento para que surjan también nuevos importadores jujeños, empresarios jujeños que se beneficien de las políticas estatales capaces de generar trabajo genuino desde Jujuy para los jujeños".