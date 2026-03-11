Docentes visibilizaron su reclamo con un “cartelazo”

Docentes de distintas instituciones educativas de la provincia realizaron ayer un "cartelazo" en los establecimientos para visibilizar el reclamo por mejoras salariales y exigir una urgente convocatoria a paritarias. La medida fue impulsada por el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) y se enmarca en un plan de lucha que continuará hoy con un paro y movilización.

Desde el gremio señalaron que el objetivo de la protesta es reclamar un incremento salarial acorde al costo de vida. En ese sentido, plantearon que ningún docente debería iniciar su salario por debajo de los 1.400.000 pesos, cifra que considera un piso mínimo para comenzar a discutir las condiciones salariales del sector, aunque reconocen que la canasta familiar ya supera ese monto.

Las acciones se replicaron en diversas escuelas, donde los educadores exhibieron carteles con consignas vinculadas a la situación económica que atraviesa el sector. Según manifestaron desde Cedems, la medida refleja el ánimo de protesta que existe en las instituciones educativas, frente a salarios que -afirman- quedaron muy por detrás de la inflación y del incremento constante del costo de vida.

En este contexto, la secretaria general del gremio, Mercedes Sosa, sostuvo que el reclamo surge ante la falta de una propuesta salarial acorde por parte del Gobierno provincial. "Esto es en reclamo de mejoras salariales. La propuesta del gobierno es insuficiente. Es un aumento engañoso porque no respeta los índices inflacionarios. El 10% tendría que haber sido solo en febrero y se repite la imposición", expresó.

Sosa también indicó que el sindicato se mantiene en estado de alerta mientras sigue de cerca las negociaciones que el Gobierno mantiene con otros sectores de la administración pública. "Vemos que la policía está haciendo sus reclamos. Entendemos que son empleados de la administración pública y están pasando exactamente lo mismo. Nosotros nos unimos en ese mismo reclamo y vamos a solicitar lo que les vayan a dar a ellos", señaló.

En esa línea, explicó que inicialmente el sector docente venía solicitando un 20% de incremento hasta junio, aunque advirtió que la postura podría revisarse si existen cambios en las ofertas para otros sectores del Estado. "Si hay un cambio en el caso de la policía y se les ofrece más, ¿por qué tendría que haber diferencias si todos somos empleados públicos? Eso lo va a definir la asamblea, que está en estado de alerta", agregó.

Asimismo, la dirigente gremial remarcó que muchos docentes se ven obligados a sostener más de un empleo para afrontar los gastos cotidianos, en un contexto marcado por aumentos en servicios como la electricidad y el transporte.

Las protestas continuarán este miércoles con un paro docente sin asistencia a los lugares de trabajo. Durante la jornada está prevista una movilización por la mañana para reclamar la restitución del abono docente, beneficio que el sector considera un derecho para quienes se trasladan diariamente a sus lugares de trabajo.

Por la tarde, en tanto, se realizará una marcha de antorchas que convocará también a otros trabajadores estatales. Desde el gremio indicaron que la intención es visibilizar que el reclamo por salarios dignos atraviesa a distintos sectores de la administración pública.

"Queremos una convocatoria urgente a paritarias porque vemos que la metodología que está utilizando la policía parece ser más eficaz, ya que fueron recibidos. Estamos observando de cerca todo lo que sucede porque los docentes también tenemos mucho para pedir y esperamos ser atendidos con prontitud", concluyó Sosa.