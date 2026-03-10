Fue estafado al comunicarse con un supuesto abogado

Un hombre domiciliado en la localidad de Maimará fue estafado por una suma superior a los 300 mil pesos, al intentar contactar a un abogado mediante la red social Facebook. El sospechoso engañó a la víctima y le pidió transferencias bancarias.

El ilícito tuvo lugar días pasados, en momentos que el denunciante requería contactar a un abogado para la realización de un trámite judicial.

Por esa razón, comenzó a observar en Facebook si había algún profesional disponible. Así fue cómo ubicó a un supuesto letrado, el cual había publicado un número de teléfono.

Fue entonces que la víctima se puso en contacto con el aparente abogado, quien le aseguró que podía intervenir en su caso para solicitar más tiempo ante la Fiscalía.

En ese contexto, para iniciar los trámites el supuesto profesional le comenzó a pedir montos económicos al denunciante mediante un total de cinco transferencias a diferentes cuentas. De esta manera, el total del dinero enviado alcanzó los 314 mil pesos.

No obstante, el sospechoso continuó en su solicitud de dinero a la víctima, acción que despertó desconfianza para luego advertir que estaba siendo engañado. Por esa razón, se dirigió a la Seccional 37° de Maimará para denunciar lo ocurrido y aportar los datos del supuesto abogado.